"Нет слов". 76-летняя Шер показала кольцо от 36-летнего жениха

Шер опубликовала фото, на котором запечатлено кольцо с крупным прозрачным кристаллом. Его держит рука с ярким маникюром в виде языков пламени.
"Нет слов", – подписала фото певица.
Она разместила этот же снимок еще раз, объяснив, что на фото рука мужчины.
"Я запостила это, потому что его ногти такие прикольные", – написала она.
Шер не объяснила, является ли это кольцо помолвочным и готовится ли она вступить в брак.
THERE R NO WORDS,— Cher (@cher) December 25, 2022
ALEXANDER,A.E pic.twitter.com/TZOYLGVWkv
О романе Шер с Эдвардсом американские СМИ сообщили в начале ноября после того, как певица появилась вместе с ним на публике. Пара позировала, держась за руки.
Эдвардс ранее состоял в отношениях с американской певицей и моделью Эмбер Роуз. У пары есть общий сын – трехлетний Слэш Электрик.
Шер была замужем дважды. В 1969 году в браке с американцем Сонни Боно родила дочь Честити, в браке с певцом и музыкантом Грегом Оллманом у Шер в 1976 году родился сын Элайдж.
У исполнительницы были романы с актером Вэлом Килмером, Томом Крузом, музыкантами Эриком Клэптоном, Ричи Самборой и Марком Хадсоном.