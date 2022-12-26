"Нет слов". 76-летняя Шер показала кольцо от 36-летнего жениха

Шер опубликовала фото, на котором запечатлено кольцо с крупным прозрачным кристаллом. Его держит рука с ярким маникюром в виде языков пламени.

"Нет слов", – подписала фото певица.

Она разместила этот же снимок еще раз, объяснив, что на фото рука мужчины.

"Я запостила это, потому что его ногти такие прикольные", – написала она.

Шер не объяснила, является ли это кольцо помолвочным и готовится ли она вступить в брак.