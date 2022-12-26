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26 декабря, 2022
 
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"Нет слов". 76-летняя Шер показала кольцо от 36-летнего жениха

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Шер была замужем дважды
Шер была замужем дважды
Фото: EPA

76-летняя американская певица Шер 26 декабря в Twitter намекнула на помолвку с 36-летним американским рэпером Александром Эдвардсом.

Шер опубликовала фото, на котором запечатлено кольцо с крупным прозрачным кристаллом. Его держит рука с ярким маникюром в виде языков пламени.

"Нет слов", – подписала фото певица.

Она разместила этот же снимок еще раз, объяснив, что на фото рука мужчины.

"Я запостила это, потому что его ногти такие прикольные", – написала она.

Шер не объяснила, является ли это кольцо помолвочным и готовится ли она вступить в брак.

Контекст:

О романе Шер с Эдвардсом американские СМИ сообщили в начале ноября после того, как певица появилась вместе с ним на публике. Пара позировала, держась за руки.

Эдвардс ранее состоял в отношениях с американской певицей и моделью Эмбер Роуз. У пары есть общий сын – трехлетний Слэш Электрик. 

Шер была замужем дважды. В 1969 году в браке с американцем Сонни Боно родила дочь Честити, в браке с певцом и музыкантом Грегом Оллманом у Шер в 1976 году родился сын Элайдж.

У исполнительницы были романы с актером Вэлом Килмером, Томом Крузом, музыкантами Эриком Клэптоном, Ричи Самборой и Марком Хадсоном.

Теги: Шер, певица, певица Шер, музыкант, жених, кольцо
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