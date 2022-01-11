"Фантастика", "Вы не стареете". 75-летняя Шер подняла ногу перед камерой

Для съемки певица выбрала яркий наряд свободного кроя.

"Вы не стареете. Поделитесь секретами", – восхитились образом певицы фолловеры.

"Фантастика", – отреагировали поклонники.

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Контекст:

Шерилин Саркисян (Шер) родилась в 1946 году в США. В 1965 году в дуэте со своим мужем Сонни Боно певица спела I Got You Babe. Песня сделала семейный дуэт знаменитым.

В 1969 году Шер родила дочь Честиту, которая впоследствии сменила пол и документы, взяв новое имя Чез Боно.

После развода с первым мужем Шер вышла замуж за музыканта Грегга Оллмана, участника блюз-группы The Allman Brothers. В 1976 году у супругов родился сын Элайджа Блу Оллман.

Песня Шер Believe стала самым продаваемым синглом в 1999 году. Певица является лауреатом премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми", "Золотой глобус".