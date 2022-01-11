Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2022
 
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"Фантастика", "Вы не стареете". 75-летняя Шер подняла ногу перед камерой

Шер родилась в 1946 году
Шер родилась в 1946 году
Фото: cher / Instagram

75-летняя американская певица Шер 10 января опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в непринужденной позе на плетеном кресле – она позировала, подняв одну ногу перед камерой. Артистка отметила, что фото было сделано в рамках рекламной кампании для бренда, производящего обувь.

Для съемки певица выбрала яркий наряд свободного кроя. 

"Вы не стареете. Поделитесь секретами", – восхитились образом певицы фолловеры.

"Фантастика", – отреагировали поклонники.

Контекст:

Шерилин Саркисян (Шер) родилась в 1946 году в США. В 1965 году в дуэте со своим мужем Сонни Боно певица спела I Got You Babe. Песня сделала семейный дуэт знаменитым. 

В 1969 году Шер родила дочь Честиту, которая впоследствии сменила пол и документы, взяв новое имя Чез Боно. 

После развода с первым мужем Шер вышла замуж за музыканта Грегга Оллмана, участника блюз-группы The Allman Brothers. В 1976 году у супругов родился сын Элайджа Блу Оллман.

Песня Шер Believe стала самым продаваемым синглом в 1999 году. Певица является лауреатом премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми", "Золотой глобус". 

Теги: Шер, певица Шер
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