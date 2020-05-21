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21 мая, 2020
 
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74-летняя Шер: Не могу поверить, что я уже "такая" старая

По словам американской певицы Шер, она отпраздновала свой 74-й день рождения в небольшой компании с соблюдением всех правил карантина.

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Шер: Есть миллион вещей, к которым мы привыкли, но которые теперь нельзя делать
Шер: Есть миллион вещей, к которым мы привыкли, но которые теперь нельзя делать
Фото: ЕРА

Американская певица Шер поблагодарила в Twitter поклонников за виртуальные поздравления – 20 мая ей исполнилось 74 года.

"Что я могу сказать? Ребята, вы лучшие. Я не могу поверить, что я уже "такая" старая и "все еще такая же сумасшедшая", – написала певица. 

По словам Шер, она отпраздновала день рождения вместе со своей командой на улице, соблюдая дистанцию друг с другом. Певица отметила, что находиться на расстоянии друг от друга оказалось самым сложным. 

"Надеюсь, мы все сделали правильно, хотя это было нелегко. Есть миллион вещей, к которым мы привыкли, но которые теперь нельзя делать", – призналась она. 

Шерилин Саркисян (Шер) родилась в 1946 году в США. В 1965 году в дуэте со своим мужем Сонни Боно певица спела I Got You Babe. Песня сделала семейный дуэт знаменитым. 

В 1969 году Шер родила дочь Честиту, которая впоследствии сменила пол и документы, взяв новое имя Чез Боно. 

После развода с первым мужем Шер вышла замуж за музыканта Грегга Оллмана, участника блюз-группы The Allman Brothers. В 1976 году у супругов родился сын Элайджа Блу Оллман.

Песня Шер Believe стала самым продаваемым синглом в 1999 году. Певица является лауреатом премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми", "Золотой глобус". 

Теги: США, Оскар, Грэмми, певица Шер
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