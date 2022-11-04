  У 76-летней Шер новый роман. Парень младше на 40 лет – Daily Mail. Видео

Папарацци застали пару за романтическим ужином в ресторане в Западном Голливуде. Шер и Александр выбрали парные образы и оделись в черное. Эдвардс держал Шер за руку, сообщает издание.
А на прошлой неделе они вместе развлекались в роскошном особняке Шер в Малибу, пишет сайт.
Ранее Александр был продюсером и любовником певицы Эмбер Роуз, они расстались после многочисленных измен Эдвардса.
Шерилин Саркисян (Шер) родилась в 1946 году в США. В 1965 году в дуэте со своим мужем Сонни Боно певица спела I Got You Babe. Песня сделала семейный дуэт знаменитым.
Песня Шер Believe стала самым продаваемым синглом в 1999 году. Певица является лауреатом премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми", "Золотой глобус".
Шер поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ. 18 марта певица заявила, что готова принять в своем доме беженцев из Украины. 21 марта артистка осудила нападение РФ на Украину и назвала российского президента Владимира Путина военным преступником.
Она также призывала помочь Украине с оружием, чтобы противостоять российской агрессии.