  У 76-летней Шер новый роман. Парень младше на 40 лет – Daily Mail. Видео

Папарацци застали пару за романтическим ужином в ресторане в Западном Голливуде. Шер и Александр выбрали парные образы и оделись в черное. Эдвардс держал Шер за руку, сообщает издание.

А на прошлой неделе они вместе развлекались в роскошном особняке Шер в Малибу, пишет сайт.

Ранее Александр был продюсером и любовником певицы Эмбер Роуз, они расстались после многочисленных измен Эдвардса.

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Видео: The Daily Stardust