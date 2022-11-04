Бульвар Шоубиз
 
04 ноября, 2022
 
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У 76-летней Шер новый роман. Парень младше на 40 лет – Daily Mail. Видео

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Шер выбирает мужчин помоложе
Шер выбирает мужчин помоложе
Фото: Daily Mail Celebrity / Facebook

На днях 76-летняя американская певица Шер спровоцировала слухи о своем новом романе, выйдя в свет с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, который младше ее на 40 лет. Об этом 3 ноября пишет Daily Mail.

Папарацци застали пару за романтическим ужином в ресторане в Западном Голливуде. Шер и Александр выбрали парные образы и оделись в черное. Эдвардс держал Шер за руку, сообщает издание.

А на прошлой неделе они вместе развлекались в роскошном особняке Шер в Малибу, пишет сайт.

Ранее Александр был продюсером и любовником певицы Эмбер Роуз, они расстались после многочисленных измен Эдвардса.

ВИДЕО
Видео: The Daily Stardust
Контекст:

Шерилин Саркисян (Шер) родилась в 1946 году в США. В 1965 году в дуэте со своим мужем Сонни Боно певица спела I Got You Babe. Песня сделала семейный дуэт знаменитым.

Песня Шер Believe стала самым продаваемым синглом в 1999 году. Певица является лауреатом премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми", "Золотой глобус".

Шер поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ. 18 марта певица заявила, что готова принять в своем доме беженцев из Украины. 21 марта артистка осудила нападение РФ на Украину и назвала российского президента Владимира Путина военным преступником.

Она также призывала помочь Украине с оружием, чтобы противостоять российской агрессии.

Теги: шоу-бизнес, Голливуд, любовь, певица Шер
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