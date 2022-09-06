"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка

"Я уже рядом. Бум", – подписала ролик артистка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину на военных складах оккупантов периодически происходят взрывы, которые российские пропагандистские СМИ называют "хлопками". После этого украинские пользователи соцсетей, высмеивая пропаганду РФ, начали называть очередные взрывы на складах оккупантов "бавовной" – именно так российское слово "хлопок" с ударением на второй слог переводит онлайн-переводчик на украинский язык. Со временем это слово стало одним из символов украинского сопротивления российской оккупации.

Ранее фото веточки с бутонами хлопка публиковала в своем микроблоге посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.