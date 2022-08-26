Бульвар Шоубиз
 
26 августа, 2022
 
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"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Симмонс в 2019 году была назначена послом Великобритании в Украине
Симмонс в 2019 году была назначена послом Великобритании в Украине
Фото: British Embassy Kyiv / Facebook

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс 26 августа в Twitter опубликовала фото, на котором крупным планом запечатлена ветка хлопчатника с раскрывшимися бутонами хлопка.

"У меня недавно обнаружена привязанность к этому растению", – подписала она фото.

"Этот легендарный британский юмор", – отреагировали на публикацию пользователи сети.

"Тонко", – оценили шутку Симмонс подписчики.

"Это троллинг 80-го уровня. Огромная благодарность Великобритании за все, что вы делаете для нашей страны", – прокомментировали публикацию фолловеры.

Это не первое упоминание хлопка на странице Симмонс. В День Независимости посол поздравила украинцев, записав видео, на котором запечатлена во время составления букета из подсолнухов и хлопчатника с пышными бутонами хлопка.

"Я восхищаюсь стойкостью и смелостью украинцев. Даже при таких ужасающих обстоятельствах они сохраняют чувство юмора и рождают новые символы своего сопротивления", – сказала она тогда.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мелинда Симмонс родилась в Лондоне. Защитила степень бакалавра по современным языкам (французский и немецкий) в Эксетерском университете в 1988 году, степень магистра европейской политики – в Университете Северного Лондона в 1995 году.

Работала в сфере международного маркетинга. Занималась вопросами международного развития в МИД Великобритании, работала в департаментах Европы, Ближнего Востока и Африки. С 2013-го по 2016 год занимала должность замглавы департамента, курирующего проблематику вооруженных конфликтов. В 2016–2017 годах работала в британском Секретариате национальной безопасности. В 2019 году назначена послом Великобритании в Украине.

Накануне полномасштабного вторжения России, 19 февраля, она выехала из Киева, в начале марта вовсе покинула территорию Украины. Но уже к концу апреля вернулась в посольство в Киеве.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину на военных складах оккупантов периодически происходят взрывы, которые российские пропагандистские СМИ называют хлопками. После этого украинские пользователи соцсетей, высмеивая российскую пропаганду, начали называть очередные взрывы на складах оккупантов "бавовной" – именно так российское слово "хлопок" с ударением на второй слог переводит онлайн-переводчик на украинский язык. Со временем это слово стало одним из символом украинского сопротивления российской оккупации.

Теги: Великобритания, война России против Украины, Мелинда Симмонс
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