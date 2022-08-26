"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью

Симмонс в 2019 году была назначена послом Великобритании в Украине Фото: British Embassy Kyiv / Facebook

"У меня недавно обнаружена привязанность к этому растению", – подписала она фото.

"Этот легендарный британский юмор", – отреагировали на публикацию пользователи сети.

"Тонко", – оценили шутку Симмонс подписчики.

"Это троллинг 80-го уровня. Огромная благодарность Великобритании за все, что вы делаете для нашей страны", – прокомментировали публикацию фолловеры.

У мене нещодавно виявлена прихильність до цієї рослини pic.twitter.com/JHFV2vn9Gq — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 26, 2022

Это не первое упоминание хлопка на странице Симмонс. В День Независимости посол поздравила украинцев, записав видео, на котором запечатлена во время составления букета из подсолнухов и хлопчатника с пышными бутонами хлопка.

"Я восхищаюсь стойкостью и смелостью украинцев. Даже при таких ужасающих обстоятельствах они сохраняют чувство юмора и рождают новые символы своего сопротивления", – сказала она тогда.

Кілька слів від мене на День Незалежності України https://t.co/ehub4eVrxN — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 24, 2022

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