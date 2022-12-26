"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей

"Как было бы здорово собрать всю мою семью вместе снова. Мои лучшие пожелания и любовь каждому!" – написала она.

Пост певица разместил в день празднования Рождества по григорианскому календарю.

"Здорово ты профукала семью и Родину", – прокомментировала подписчица oliaolia9815.

"Собирайтесь где-нибудь на востоке Родины, так семейно, уютно!" – посоветовала steklosila.

Контекст:

Ани Лорак родилась в городе Кицмань Черновицкой области Украины (на то время – УССР). После 2014 года она строит карьеру в РФ. Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.

2 марта Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. Ограничения будут действовать в течение пяти лет и предусматривают запрет на выведение капитала из Украины, осуществление торговых операций, а также лишение государственных наград.

Ани Лорак заявила, что замалчивает нападение РФ на Украину, так как ей "не хочется быть использованной никем и ничем", а "хочется делиться мыслями, переживаниями, эмоциями". "С самого детства я хотела петь, потому что хотела нести любовь", – заявила она.

Певица была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они сыграли свадьбу 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). Налчаджиоглу проживает в Украине. Дочь – с матерью, в РФ.

Родители певицы, Жанна Линькова и Мирослав Куек – в разводе. Они проживают в Украине, в Черновцах.