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19 декабря, 2022
 
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"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах

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Ани Лорак в очередном посте вспомнила свое детство
Ани Лорак в очередном посте вспомнила свое детство
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак 16 декабря в Instagram опубликовала фото, для которого позировала на заснеженной дороге в лесу.

"Под Новый год, как в детстве, хочется верить в чудеса…" – написала она.

"Мы уже не верим в чудеса, мы верим в ВСУ", – ответила певице подписчица tatianazazymko.

"Ага, сказочное чудо, может, поздравишь деток в подвалах Украины, сказочная фея?!" – написала emily_mishel_od.

"Приезжай в Украину и посмотри, какие у нас чудеса. Слава Украине! Героям слава!" – прокомментировала ivanova.sv.2804.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ани Лорак после 2014 года строит карьеру в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.

2 марта Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. 

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. Ограничения будут действовать в течение пяти лет и предусматривают запрет на выведение капитала из Украины, осуществление торговых операций, а также лишение государственных наград.

Ани Лорак заявила, что замалчивает нападение РФ на Украину, так как ей "не хочется быть использованной никем и ничем", а "хочется делиться мыслями, переживаниями, эмоциями". "С самого детства я хотела петь, потому что хотела нести любовь", – заявила она.

Теги: Россия, Украина, Новый год, война, Ани Лорак, ВСУ, страна-агрессор, война России против Украины, певица
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