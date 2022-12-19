"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах

"Под Новый год, как в детстве, хочется верить в чудеса…" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

"Мы уже не верим в чудеса, мы верим в ВСУ", – ответила певице подписчица tatianazazymko.

"Ага, сказочное чудо, может, поздравишь деток в подвалах Украины, сказочная фея?!" – написала emily_mishel_od.

"Приезжай в Украину и посмотри, какие у нас чудеса. Слава Украине! Героям слава!" – прокомментировала ivanova.sv.2804.

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