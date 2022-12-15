"Как Каролина может петь для убийц?" Экс-супруг Ани Лорак рассказал, как вывозил свою новую семью в первые дни войны

"24 февраля, когда все началось, и в первые недели было сложно понять, что делать. У меня было понимание – своих близких надо отвезти в безопасное место", – рассказал он.

Налчаджиоглу признался, что вместе со своей новой девушкой, украинским визажистом и блогером Лилией Реус и ее семьей выехал в Румынию. Оттуда они переехали на родину Налчаджиоглу – в Турцию. В июле экс-супруг Ани Лорак заявил, что вернулся в Украину.

Свое заявление он разместил после того, как Лорак в своем новом посте написала, что хочет, чтобы "однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом".

"Мурат! Скажи, пожалуйста, а как Каролина может петь для убийц, для тех, кто пришел убивать нас? Лучше бы Господь забрал у нее голос", – отреагировали в сети.

"Восхищаемся вами. Поехать в другую страну и так ее полюбить. Вы умничка", – написали фолловеры.