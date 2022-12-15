Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2022
 
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"Как Каролина может петь для убийц?" Экс-супруг Ани Лорак рассказал, как вывозил свою новую семью в первые дни войны

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Налчаджиоглу и Ани Лорак развелись в 2019 году
Налчаджиоглу и Ани Лорак развелись в 2019 году
Фото: anilorak_is_my_life / Instagram

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу после полномасштабного вторжения РФ в Украину принял решение вывезти своих близких в безопасное место. Об этом он заявил в ролике, который 15 декабря опубликовал на своей странице в Instagram.

"24 февраля, когда все началось, и в первые недели было сложно понять, что делать. У меня было понимание  своих близких надо отвезти в безопасное место",  – рассказал он.

Налчаджиоглу признался, что вместе со своей новой девушкой, украинским визажистом и блогером Лилией Реус и ее семьей выехал в Румынию. Оттуда они переехали на родину Налчаджиоглу – в Турцию. В июле экс-супруг Ани Лорак заявил, что вернулся в Украину.

Свое заявление он разместил после того, как Лорак в своем новом посте написала, что хочет, чтобы "однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом".

"Мурат! Скажи, пожалуйста, а как Каролина может петь для убийц, для тех, кто пришел убивать нас? Лучше бы Господь забрал у нее голос", – отреагировали в сети.

"Восхищаемся вами. Поехать в другую страну и так ее полюбить. Вы умничка", – написали фолловеры.

Контекст:

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). 

После начала войны Налчаджиоглу осудил российскую агрессию против Украины. "Люди спрашивают, почему я поддерживаю Украину. Потому что я жил в Украине последние 17 лет, это моя страна", – написал он тогда.

Ани Лорак после 2014 года строит карьер в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. 

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак.

Теги: Ани Лорак, война России против Украины, Мурат Налчаджиоглу
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