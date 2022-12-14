"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство

Успенская: Скоро сбудется еще одна моя мечта – на днях я получу российское гражданство Скриншот: 1tv.ru

"Я мечтала жить в России, хотя сама из Украины, родилась в Киеве, потом много лет жила в Америке. И скоро сбудется еще одна моя мечта – на днях я получу российское гражданство. Это праздник, я буду еще более счастливым человеком", – заявила она на камеру.

"Ох...ел узнав, что Успенская родилась в Киеве, а сейчас хочет получить гражданство РФ, так как она гражданка США. Ботокс уже в мозг проник и мозгов там нет", – отреагировали пользователи Twitter.

Охуел узнав, что Любовь Успенская родилась в Киеве, а сейчас хочет получить гражданство РФ, так как она гражданка США. Ботокс уже в мозг проник и мозгов там нет * ‍ * — like a virgin (@sergei_like) December 14, 2022

"Еще одна дурында", – высмеяли артистку в сети.

Еще одна дурында *

"Оказывается, Любовь Успенская все это время жила и работала без российского паспорта. И только на днях она получит гражданство России, о котором всегда мечтала" pic.twitter.com/fLhFoO0zQJ — Еле!а Щербакова * (@elenash0500) December 12, 2022