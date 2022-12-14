"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство

"Я мечтала жить в России, хотя сама из Украины, родилась в Киеве, потом много лет жила в Америке. И скоро сбудется еще одна моя мечта – на днях я получу российское гражданство. Это праздник, я буду еще более счастливым человеком", – заявила она на камеру.
"Ох...ел узнав, что Успенская родилась в Киеве, а сейчас хочет получить гражданство РФ, так как она гражданка США. Ботокс уже в мозг проник и мозгов там нет", – отреагировали пользователи Twitter.
Охуел узнав, что Любовь Успенская родилась в Киеве, а сейчас хочет получить гражданство РФ, так как она гражданка США. Ботокс уже в мозг проник и мозгов там нет * *— like a virgin (@sergei_like) December 14, 2022
"Еще одна дурында", – высмеяли артистку в сети.
Еще одна дурында *— Еле!а Щербакова * (@elenash0500) December 12, 2022
"Оказывается, Любовь Успенская все это время жила и работала без российского паспорта. И только на днях она получит гражданство России, о котором всегда мечтала" pic.twitter.com/fLhFoO0zQJ
Успенская родилась в 1954 году в Киеве. Она росла без матери – ее воспитывали отец и бабушка. В 1977 году эмигрировала в Италию, а после – в США.
Сейчас певица живет и работает в Москве (Россия). В 2020 году она заявила, что в качестве партнеров рассматривает только экс-премьер-министра РФ Дмитрия Медведева или президентом РФ Владимира Путина.
Публично артистка не высказывалась о российской агрессии против Украины.
В 2019 году Успенская гастролировала по Украине. Одним из зрителей на ее концерте тогда был украинский политик Олег Ляшко – его медленный танец с супругой под песню Успенской после этого обсуждали в СМИ.
В 2021 года Успенская вновь выступала в Украине, а также спела дуэтом с украинской певицей Настей Каменских. Позже Успенская показывала, как Каменских принимала ее в своем доме.