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14 декабря, 2022
 
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"На федеральный канал проникли диверсанты", "Не знали, как оправдаться". В России на телешоу спели украинскую народную песню. Видео

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Один из участников шоу ответил, что прозвучавшая в эфире пропагандистского канала песня была на украинском языке, но ведущая начала протестовать
Один из участников шоу ответил, что прозвучавшая в эфире пропагандистского канала песня была на украинском языке, но ведущая начала протестовать
Скриншот: 1tv.ru

14 декабря на российском пропагандистском "Первом канале" вышла программа "Жить здорово", во время которой одна из участниц исполнила украинскую народную песню "Розпрягайте, хлопці, коней".

Ведущая программы Елена Малышева сперва подпевала участнице, которая запечатлена в кадре в желтом фартуке на фоне голубых декораций, а затем спросила, на каком языке она пела.
Один из участников ответил, что это украинский язык, но Малышева заявила, что это не так. После этого исполнявшая песню женщина заявила, что "это балачка – исконно кубанское наречие". "Оно, к сожалению, уже постепенно теряется", – добавила она, а Малышева сменила тему. 

"На "Первом канале" сначала спели на украинском, а потом не знали, как оправдаться", – прокомментировали в Twitter.

"На первый федеральный канал проникли диверсанты, чтобы Малышева наговорила на статью. Как только не изворачиваются носители московского наречия украинского языка, чтобы скрыть, что русский язык – фейк", – отреагировали в сети.

Контекст:

Украинская народная песня "Розпрягайте, хлопці, коней" появилась в записях фольклористов в начале ХIХ столетия.

Теги: украинский язык, Кубань, война России против Украины
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