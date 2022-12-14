"На федеральный канал проникли диверсанты", "Не знали, как оправдаться". В России на телешоу спели украинскую народную песню. Видео

Ведущая программы Елена Малышева сперва подпевала участнице, которая запечатлена в кадре в желтом фартуке на фоне голубых декораций, а затем спросила, на каком языке она пела.

Один из участников ответил, что это украинский язык, но Малышева заявила, что это не так. После этого исполнявшая песню женщина заявила, что "это балачка – исконно кубанское наречие". "Оно, к сожалению, уже постепенно теряется", – добавила она, а Малышева сменила тему.









"На "Первом канале" сначала спели на украинском, а потом не знали, как оправдаться", – прокомментировали в Twitter.

* "Балачка, исконно кубанское наречие, которое постепенно теряется"

На "Первом канале" сначала спели на украинском, а потом не знали как оправдаться. pic.twitter.com/LWP0gJoCFO — Djavanshir * rpen (@CavanMediaUA) December 14, 2022