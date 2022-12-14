"На федеральный канал проникли диверсанты", "Не знали, как оправдаться". В России на телешоу спели украинскую народную песню. Видео

* "Балачка, исконно кубанское наречие, которое постепенно теряется"— Djavanshir * rpen (@CavanMediaUA) December 14, 2022
На "Первом канале" сначала спели на украинском, а потом не знали как оправдаться. pic.twitter.com/LWP0gJoCFO
На первый федеральный канал проникли диверсанты, чтобы Малышева наговорила на статью.— Фродо и Мордор (@mordor_frodo) December 14, 2022
Как только не изворачиваются носители московского наречия украинского языка, чтобы скрыть, что "русский язык" — фейк.#дебилыблядь #россия #Украина #войнасУкраиной #Кубань #українська #мова pic.twitter.com/M0VOqQ5P56
Украинская народная песня "Розпрягайте, хлопці, коней" появилась в записях фольклористов в начале ХIХ столетия.