"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага

Ни Орбакайте, ни Николаев публично не осуждали и не поддерживали нападение РФ на Украину Скриншот: Кристина Орбакайте / YouTube

После их выступления российские СМИ раскритиковали артистов.

"Орбакайте и Николаев взбесили россиян, выйдя на сцену в сине-желтых одеждах", – под таким заголовком опубликована статья на российском пропагандистском сайте Teleprogramma.pro.

В тексте подчеркивается, что "Орбакайте взбесила россиян, появившись с Николаевым в цветах украинского флага".

Орбакайте отключила комментарии под своим постом, в котором опубликовала видео своего выхода на сцену.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)



