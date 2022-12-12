"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага

После их выступления российские СМИ раскритиковали артистов.
"Орбакайте и Николаев взбесили россиян, выйдя на сцену в сине-желтых одеждах", – под таким заголовком опубликована статья на российском пропагандистском сайте Teleprogramma.pro.
В тексте подчеркивается, что "Орбакайте взбесила россиян, появившись с Николаевым в цветах украинского флага".
Орбакайте отключила комментарии под своим постом, в котором опубликовала видео своего выхода на сцену.
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Ни Орбакайте, ни Николаев публично не осуждали и не поддерживали нападение РФ на Украину.
Ранее Орбакайте поддержала заявление своей матери – проживающей в Израиле российской певицы Аллы Пугачевой, которая назвала организаторов ее травли в РФ "жалкими продажными тварями".