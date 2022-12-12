Бульвар Шоубиз
 
12 декабря, 2022
 
Новости

"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ни Орбакайте, ни Николаев публично не осуждали и не поддерживали нападение РФ на Украину
Ни Орбакайте, ни Николаев публично не осуждали и не поддерживали нападение РФ на Украину
Скриншот: Кристина Орбакайте / YouTube

Российская певица Кристина Орбакайте и ее коллега Игорь Николаев во время съемок шоу на российском пропагандистском канале "Россия 1" вышли на сцену соответственно в желтом и синем нарядах. Видео своего выступления артистка разместила на своем канале в YouTube.

После их выступления российские СМИ раскритиковали артистов. 

"Орбакайте и Николаев взбесили россиян, выйдя на сцену в сине-желтых одеждах", – под таким заголовком опубликована статья на российском пропагандистском сайте Teleprogramma.pro

В тексте подчеркивается, что "Орбакайте взбесила россиян, появившись с Николаевым в цветах украинского флага".

Орбакайте отключила комментарии под своим постом, в котором опубликовала видео своего выхода на сцену.


Контекст:

Ни Орбакайте, ни Николаев публично не осуждали и не поддерживали нападение РФ на Украину.  

Ранее Орбакайте поддержала заявление своей матери – проживающей в Израиле российской певицы Аллы Пугачевой, которая назвала организаторов ее травли в РФ "жалкими продажными тварями".

Теги: Алла Пугачева, Николаев, пропаганда, война России против Украины, Кристина Орбакайте
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Экс-глава Нацполиции Князев, воюющий под Угледаром: Россия снова придет. Когда? Это зависит от того, сколько мы их уничтожим сейчас
  Экс-глава Нацполиции Князев, воюющий под Угледаром: Россия снова придет. Когда? Это зависит от того, сколько мы их уничтожим сейчас
  Пономарев: Лучший сценарий для Путина – Гаага, но его свои убьют раньше. Кадыров нажмет на спусковой крючок
  Пономарев: Лучший сценарий для Путина – Гаага, но его свои убьют раньше. Кадыров нажмет на спусковой крючок
Алеся БАЦМАН
  Шустер: За голову Путина $500 тыс.? У меня их нет, но я бы взял кредит
  Шустер: За голову Путина $500 тыс.? У меня их нет, но я бы взял кредит
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага
"Лучший мужчина". Ребрик показала поцелуй с мужем
"Лучший мужчина". Ребрик показала поцелуй с мужем
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым
"Как неловко в почти 70 лет", "Это не выглядит весело". 64-летняя Мадонна возмутила сеть роликом с разведением ног
"Как неловко в почти 70 лет", "Это не выглядит весело". 64-летняя Мадонна возмутила сеть роликом с разведением ног
"Мы этой войны не хотели, но мы обязательно ее выиграем". Вакарчук выступил на железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Мы этой войны не хотели, но мы обязательно ее выиграем". Вакарчук выступил на железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Плачу. Очень чувственное видео. О нас всех". В сети обсуждают встречу Никитюк с украинцами за границей
"Плачу. Очень чувственное видео. О нас всех". В сети обсуждают встречу Никитюк с украинцами за границей
"Сразу видно, насколько крепкими могут оказаться объятия хрупкой девушки". Сопонару показала фото с женихом
"Сразу видно, насколько крепкими могут оказаться объятия хрупкой девушки". Сопонару показала фото с женихом
Экс-жена Узелкова показала их подросшую дочь. Фото
Экс-жена Узелкова показала их подросшую дочь. Фото
Галкин с Пугачевой вместе появились на публике в Израиле. Видео
Галкин с Пугачевой вместе появились на публике в Израиле. Видео
"Огненная Дженни", "Великолепно!" 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Огненная Дженни", "Великолепно!" 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Арестович рассказал, как определить, является ли человек жертвой
Арестович рассказал, как определить, является ли человек жертвой
"Лучший свингер-проект", "Песня офигенная, ситуация – говно". В сети комментируют песню Дорофеевой о романе с Кацуриным
"Лучший свингер-проект", "Песня офигенная, ситуация – говно". В сети комментируют песню Дорофеевой о романе с Кацуриным
Макаревич в свой день рождения показал, как выглядит именное вино его жены
Макаревич в свой день рождения показал, как выглядит именное вино его жены
"Сможет вести духовные программы получше маломозглого Корчевникова". Невзоров показал лицо русской духовности
"Сможет вести духовные программы получше маломозглого Корчевникова". Невзоров показал лицо русской духовности
Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка снялись в постели
Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка снялись в постели
76-летняя Шер сообщила о смерти матери – 96-летней актрисы Джорджии Холт
76-летняя Шер сообщила о смерти матери – 96-летней актрисы Джорджии Холт
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 