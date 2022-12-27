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27 декабря, 2022
 
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Никитюк засветила нижнюю часть ягодиц в зеркале

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Никитюк снялась в боди
Никитюк снялась в боди
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 27 декабря в Stories Instagram опубликовала фото, для которого позировала перед зеркалом и туалетным столиком.

"Я должна убрать в этой квартире до Нового года", – написала она.

Никитюк на фото запечатлена в серо-голубом боди. Телеведущая позировала вполоборота к зеркалу, засветив нижнюю часть ягодиц.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, фото, ягодицы
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