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27 декабря, 2022
 
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"Еле вставала с постели". Дорофеева рассказала о своей болезни и сделала дома селфи в полный рост

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Дорофеева: Как приятно сделать спорт
Дорофеева: Как приятно сделать спорт
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 26 декабря в Stories Instagram опубликовала собственный снимок, на котором запечатлена в спортивной одежде: облегающем топе, лосинах, носках и тапках.

"Неделя гриппа, когда я еле вставала с постели – такое себе. Как приятно сделать спорт", – написала она.

Лицо Дорофеевой видно частично, поскольку на его уровне певица расположила телефон.

На фото исполнительница засветила кухню и напольный вазон.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: спорт, грипп, болезнь, Надя Дорофеева, певица, фото, Dorofeeva, постель
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