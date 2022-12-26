Бульвар Шоубиз
 
26 декабря, 2022
 
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"Батюшка очень смеялся". Матвиенко рассказала, что каялась за употребление мата, а также как называет российских оккупантов

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Матвиенко: Материлась пару раз, но пошла покаялась
Матвиенко: Материлась пару раз, но пошла покаялась 
Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

Украинская певица Нина Матвиенко в эфире программы "Тихий вечер" на YouTube-канале "Дом" призналась, что во время войны начала употреблять ненормативную лексику.

"Падло" говорю. На москалей, конечно, на орков говорю "падлюки, падлы". Но я ходила каяться – материлась пару раз, но пошла покаялась. Батюшка очень смеялся. Он не верил, что я могу такое говорить", – рассказала Матвиенко.

Она добавила, что иногда показывает дули.

Певица также призналась, что плачет, просматривая некоторые видео на YouTube.

"Если только вижу солдат с котиками, собачками, плачу. Они такие дети, правда, дети? Хотят что-то приложить к сердцу, что-то тепленькое. Родненькие такие становятся, как мои. Плачу от счастья. Если читаю другое – "погиб" – жаль, что они такие молодые, красивые... Молитва спасает еще. Но просто отчаиваться женщинам нельзя – ни девушкам, ни женщинам. Мы – тыл для наших ребят", – заявила Матвиенко.

Контекст:

Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области в многодетной семье Митрофана и Ульяны Матвиенко – супруги воспитывали 11 детей.

После окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки в 1968 году и до 1991 года Матвиенко была его солисткой. В 1975-м заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Шевченко.

В 1979 году певица получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года Матвиенко является солисткой Национального ансамбля солистов "Киевская камерата".

В браке с художником Петром Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Антонину (1981). 

Теги: Украина, война, видео, дети, женщины, Нина Матвиенко, певица
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