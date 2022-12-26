"Батюшка очень смеялся". Матвиенко рассказала, что каялась за употребление мата, а также как называет российских оккупантов

"Падло" говорю. На москалей, конечно, на орков говорю "падлюки, падлы". Но я ходила каяться – материлась пару раз, но пошла покаялась. Батюшка очень смеялся. Он не верил, что я могу такое говорить", – рассказала Матвиенко.

Она добавила, что иногда показывает дули.

Певица также призналась, что плачет, просматривая некоторые видео на YouTube.

"Если только вижу солдат с котиками, собачками, плачу. Они такие дети, правда, дети? Хотят что-то приложить к сердцу, что-то тепленькое. Родненькие такие становятся, как мои. Плачу от счастья. Если читаю другое – "погиб" – жаль, что они такие молодые, красивые... Молитва спасает еще. Но просто отчаиваться женщинам нельзя – ни девушкам, ни женщинам. Мы – тыл для наших ребят", – заявила Матвиенко.