"Батюшка очень смеялся". Матвиенко рассказала, что каялась за употребление мата, а также как называет российских оккупантов

"Падло" говорю. На москалей, конечно, на орков говорю "падлюки, падлы". Но я ходила каяться – материлась пару раз, но пошла покаялась. Батюшка очень смеялся. Он не верил, что я могу такое говорить", – рассказала Матвиенко.
Она добавила, что иногда показывает дули.
Певица также призналась, что плачет, просматривая некоторые видео на YouTube.
"Если только вижу солдат с котиками, собачками, плачу. Они такие дети, правда, дети? Хотят что-то приложить к сердцу, что-то тепленькое. Родненькие такие становятся, как мои. Плачу от счастья. Если читаю другое – "погиб" – жаль, что они такие молодые, красивые... Молитва спасает еще. Но просто отчаиваться женщинам нельзя – ни девушкам, ни женщинам. Мы – тыл для наших ребят", – заявила Матвиенко.
Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области в многодетной семье Митрофана и Ульяны Матвиенко – супруги воспитывали 11 детей.
После окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки в 1968 году и до 1991 года Матвиенко была его солисткой. В 1975-м заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Шевченко.
В 1979 году певица получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года Матвиенко является солисткой Национального ансамбля солистов "Киевская камерата".
В браке с художником Петром Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Антонину (1981).