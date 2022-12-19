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20 декабря, 2022
 
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"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения

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Нина Матвиенко призналась, что родилась на самом деле 13 октября
Нина Матвиенко призналась, что родилась на самом деле 13 октября
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Нина Матвиенко не празднует свой день рождения 10 октября, как записано у нее в паспорте. По словам артистки, на самом деле она родилась на три дня позже. Об этом она рассказала в эфире канала "Дом".

"Праздную я всегда 13 октября перед Покровой, так как мама сказала, что я с самым старшим братом в один день родилась. А всем, кто родился 10-го, выдавали крупу – а я родилась 13-го, поэтому мама меня записала 10-го, чтобы получить манную крупу", – рассказала 75-летняя Матвиенко.

Контекст:

Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области в многодетной семье Митрофана и Ульяны Матвиенко – супруги воспитывали 11 детей.

После окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки в 1968 году и до 1991 года Матвиенко была его солисткой. В 1975-м заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Шевченко.

В 1979 году певица получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года Матвиенко является солисткой Национального ансамбля солистов "Киевская камерата".

В браке с художником Петром Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Антонину (1981). Супруги живут отдельно.

Теги: Нина Матвиенко, певица
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