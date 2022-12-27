Кардашян вернула темный цвет волос и показала всех своих детей. Фото

"Счастливые праздники", – написала она.

Модель вернула темный цвет волос, после того как была блондинкой.

У Кардашян четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). На одном из фото также присутствует племянница модели – Дрим (2016) – дочь ее брата Роберта.

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