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Яценюк о ранении Рогозина в Донецке: Это только первый выстрел

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Яценюк прокомментировал ранение Рогозина
Яценюк прокомментировал ранение Рогозина
Фото: Ростислав Гордон

Ранение бывшего главы корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина в Донецке во время празднования его дня рождения – не последний подобный случай. Об этом заявил премьер-министр Украины (2014–2016), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"О таких мерзавцах даже говорить не хочется. Это яркий мерзавец, у него даже по лицу это видно. Они там все одинаковые подобраны. Он ведь еще был представителем России в НАТО. Представляете, такое чудовище отправили в НАТО. И то, что с ним случилось, – я скажу так: это только начало и для него, и всех тех, кто поддерживает войну против Украины. Это для него только первый выстрел, но придет время – будет и последний, как и для всех тех, кто убивает украинцев", – сказал Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 декабря при обстреле ресторана "Шеш-беш" в оккупированном Донецке, где праздновал день рождения Рогозин, погибли два человека, еще пятеро ранены.

Рогозин, по данным СМИ и Telegram-каналов, получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

26 декабря Рогозин сообщил, что готовится к операции: "Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать – тоже проблема. Думают [как извлечь осколок]".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Донецк, Арсений Яценюк, Дмитрий Рогозин, война России против Украины, ранение
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