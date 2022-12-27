Яценюк о ранении Рогозина в Донецке: Это только первый выстрел

"О таких мерзавцах даже говорить не хочется. Это яркий мерзавец, у него даже по лицу это видно. Они там все одинаковые подобраны. Он ведь еще был представителем России в НАТО. Представляете, такое чудовище отправили в НАТО. И то, что с ним случилось, – я скажу так: это только начало и для него, и всех тех, кто поддерживает войну против Украины. Это для него только первый выстрел, но придет время – будет и последний, как и для всех тех, кто убивает украинцев", – сказал Яценюк.
21 декабря при обстреле ресторана "Шеш-беш" в оккупированном Донецке, где праздновал день рождения Рогозин, погибли два человека, еще пятеро ранены.
Рогозин, по данным СМИ и Telegram-каналов, получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.
26 декабря Рогозин сообщил, что готовится к операции: "Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать – тоже проблема. Думают [как извлечь осколок]".