Яценюк о ранении Рогозина в Донецке: Это только первый выстрел

"О таких мерзавцах даже говорить не хочется. Это яркий мерзавец, у него даже по лицу это видно. Они там все одинаковые подобраны. Он ведь еще был представителем России в НАТО. Представляете, такое чудовище отправили в НАТО. И то, что с ним случилось, – я скажу так: это только начало и для него, и всех тех, кто поддерживает войну против Украины. Это для него только первый выстрел, но придет время – будет и последний, как и для всех тех, кто убивает украинцев", – сказал Яценюк.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube