Рогозин заявил, что ему грозит паралич из-за осколка в шейном позвонке – СМИ

"Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра [она должна пройти]... Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать – тоже проблема. Думают [как извлечь осколок]", – сказал Рогозин ТАСС.

В своем Telegram-канале Рогозин заявил, что при обстреле ресторана пострадали "не только его бойцы и боевые товарищи", но и персонал отеля.