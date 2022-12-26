Рогозин заявил, что ему грозит паралич из-за осколка в шейном позвонке – СМИ

"Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра [она должна пройти]... Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать – тоже проблема. Думают [как извлечь осколок]", – сказал Рогозин ТАСС.
В своем Telegram-канале Рогозин заявил, что при обстреле ресторана пострадали "не только его бойцы и боевые товарищи", но и персонал отеля.
21 декабря при обстреле ресторана "Шеш-беш" в оккупированном Донецке, где праздновал день рождения Рогозин, погибли два человека, еще пятеро ранены.
Рогозин, по данным СМИ и Telegram-каналов, получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. Помощник Рогозина подтвердил в комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что тот получил ранение "в спину" и госпитализирован.