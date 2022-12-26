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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рогозин заявил, что ему грозит паралич из-за осколка в шейном позвонке – СМИ

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Рогозин получил ранение 21 декабря в Донецке
Рогозин получил ранение 21 декабря в Донецке
Фото: EPA

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который недавно получил ранение в ресторане в Донецке во время празднования дня рождения, заявил, что ему грозит паралич. Его цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра [она должна пройти]... Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать – тоже проблема. Думают [как извлечь осколок]", – сказал Рогозин ТАСС.

В своем Telegram-канале Рогозин заявил, что при обстреле ресторана пострадали "не только его бойцы и боевые товарищи", но и персонал отеля.

Контекст:

21 декабря при обстреле ресторана "Шеш-беш" в оккупированном Донецке, где праздновал день рождения Рогозин, погибли два человека, еще пятеро ранены.

Рогозин, по данным СМИ и Telegram-каналов, получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. Помощник Рогозина подтвердил в комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что тот получил ранение "в спину" и госпитализирован.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Донецк, Роскосмос, Дмитрий Рогозин, госпиталь, обстрелы, война России против Украины, ранение
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