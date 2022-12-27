Шустер о ранении Рогозина: Попа заживет, а голова – нет

Шустер: Рогозин мнил себя политическим лидером и интеллектуалом, а не оказался ни тем, ни другим Фото: ЕРА

"Рогозин отмечал свой день рождения в Донецке. Произошел взрыв или обстрел... В общем, с отстреленной задницей он его доотмечал уже", – рассказала журналистка.

"Вы хотите, чтобы я задницу Рогозина обсуждал", – уточнил Шустер.

"Я у вас как у доктора спрашиваю", – пояснила журналистка.

"Слушайте, Дмитрий Рогозин – своеобразный человек. Он во время Тузлы играл эту роль (в 2003 году Россия пыталась захватить украинский остров Тузла в Керченском проливе. – "ГОРДОН"), боролся, дрался с Борисом Немцовым, хотел воздвигнуть российское знамя там, на Тузле. Сейчас он играет такую роль... В общем, он мнил себя политическим лидером и интеллектуалом, а я бы сказал, что он не оказался ни тем, ни другим. Ну, попа... Попа заживет, а голова-то – нет", – отметил Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube