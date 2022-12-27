Шустер о ранении Рогозина: Попа заживет, а голова – нет

"Рогозин отмечал свой день рождения в Донецке. Произошел взрыв или обстрел... В общем, с отстреленной задницей он его доотмечал уже", – рассказала журналистка.
"Вы хотите, чтобы я задницу Рогозина обсуждал", – уточнил Шустер.
"Я у вас как у доктора спрашиваю", – пояснила журналистка.
"Слушайте, Дмитрий Рогозин – своеобразный человек. Он во время Тузлы играл эту роль (в 2003 году Россия пыталась захватить украинский остров Тузла в Керченском проливе. – "ГОРДОН"), боролся, дрался с Борисом Немцовым, хотел воздвигнуть российское знамя там, на Тузле. Сейчас он играет такую роль... В общем, он мнил себя политическим лидером и интеллектуалом, а я бы сказал, что он не оказался ни тем, ни другим. Ну, попа... Попа заживет, а голова-то – нет", – отметил Шустер.
21 декабря при обстреле ресторана "Шеш-беш" в оккупированном Донецке, где праздновал день рождения Рогозин, погибли два человека, еще пятеро ранены.
Рогозин, по данным СМИ и Telegram-каналов, получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.
26 декабря Рогозин сообщил, что готовится к операции: "Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать – тоже проблема. Думают [как извлечь осколок]".