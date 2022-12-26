Шустер: США уже не партнеры. Их можно называть союзниками

"Предоставление систем Patriot – это большое достижение Зеленского и Украины. Пока это не будет огромное количество, но, как и в случае с HIMARS, постепенно оно будет нарастать. И это будет иметь большое значение, ведь Patriot – это не только противовоздушная, но и противоракетная оборона. Таким образом, будет защита от баллистических ракет, которые Россия, вероятно, получит от Ирана", – сказал Шустер.

Он подчеркнул, что американская сторона передает Украине и другое "крайне эффективное" вооружение.

"Помощь Украине продолжается. И Соединенные Штаты сейчас можно называть не партнерами – их уже можно называть союзниками", – отметил Шустер.

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