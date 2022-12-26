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Шустер: США уже не партнеры. Их можно называть союзниками

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Шустер (на фото): Предоставление систем Patriot это большое достижение Зеленского и Украины
Шустер (на фото): Предоставление систем Patriot – это большое достижение Зеленского и Украины
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Соединенные Штаты и Украина укрепили свое сотрудничество и стали союзниками. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий Савик Шустер, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Предоставление систем Patriot – это большое достижение Зеленского и Украины. Пока это не будет огромное количество, но, как и в случае с HIMARS, постепенно оно будет нарастать. И это будет иметь большое значение, ведь Patriot – это не только противовоздушная, но и противоракетная оборона. Таким образом, будет защита от баллистических ракет, которые Россия, вероятно, получит от Ирана", – сказал Шустер.

Он подчеркнул, что американская сторона передает Украине и другое "крайне эффективное" вооружение.

"Помощь Украине продолжается. И Соединенные Штаты сейчас можно называть не партнерами – их уже можно называть союзниками", – отметил Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что президент США Джо Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".

Зеленский в Вашингтоне встретился с Байденом и выступил в Конгрессе. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".

В день приезда президента Украины США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.

По итогам встреч Зеленский сказал, что "есть и другие" договоренности, детали о которых пообещал рассказать позже.

Зеленский за время своего президентства дважды посещал Америку: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: США, Украина, Савик Шустер, Джо Байден, ПВО, Владимир Зеленский, ЗРК Patriot, HIMARS
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