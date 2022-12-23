В ВСУ утвердили список военных, которые будут учиться использовать Patriot

По его словам, кандидатуры прошли личное одобрение главы ВС ВСУ Николая Олещука. Игнат предположил, что тренировки будут организованы по той же схеме, что и с другим импортным оружием.
"Командующий Воздушными силами утвердил перечень людей, которые могут уже собственно быть направлены на это обучение, как это было с Iris-Т и NASAMS, когда через несколько недель наши специалисты научились умело оперировать этими комплексами", – сказал спикер.
При этом он отметил, что обучение на Patriot может занять больше времени, так как "это другая техника, более мощная и дальнобойная".
Ранее Игнат заявил, что американские ЗРК Patriot "существенно усилят" противовоздушную систему Украины.
О передаче Украине ЗРК Patriot США объявили 21 декабря, когда президент Украины Владимир Зеленский посещал Вашингтон. По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней.
Одна батарея Patriot управляется примерно 90 военнослужащими и включает в себя компьютеры, систему управления боем, радар с фазированной антенной решеткой, оборудование для выработки электроэнергии и "до восьми пусковых установок".
В зависимости от конфигурации платформы стоимость системы Patriot составляет от $450 до $550 млн, а одна ракета – около $4 млн, подчеркнули в Пентагоне.
Украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot, считает министр обороны Алексей Резников.
22 декабря Politico со ссылкой на два источника в Пентагоне написало, что обучение украинских военных пройдет на военной базе в США, скорее всего – в штате Оклахома.
В Пентагоне сообщали, что тренировки начнутся "очень скоро", при этом обучение займет "несколько месяцев".