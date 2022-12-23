В ВСУ утвердили список военных, которые будут учиться использовать Patriot

Для управления одной батареей Patriot нужно около 90 военнослужащих Фото: ЕРА

По его словам, кандидатуры прошли личное одобрение главы ВС ВСУ Николая Олещука. Игнат предположил, что тренировки будут организованы по той же схеме, что и с другим импортным оружием.

"Командующий Воздушными силами утвердил перечень людей, которые могут уже собственно быть направлены на это обучение, как это было с Iris-Т и NASAMS, когда через несколько недель наши специалисты научились умело оперировать этими комплексами", – сказал спикер.

При этом он отметил, что обучение на Patriot может занять больше времени, так как "это другая техника, более мощная и дальнобойная".

Ранее Игнат заявил, что американские ЗРК Patriot "существенно усилят" противовоздушную систему Украины.