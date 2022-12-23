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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ утвердили список военных, которые будут учиться использовать Patriot

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Для управления одной батареей Patriot нужно около 90 военнослужащих
Для управления одной батареей Patriot нужно около 90 военнослужащих
Фото: ЕРА

Командование Воздушными силами Вооруженных сил Украины утвердило список военных, которые будут обучаться работе с зенитно-ракетными комплексами Patriot в одной из стран НАТО. Об этом 23 декабря сообщил спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, который транслирует канал "1+1".

По его словам, кандидатуры прошли личное одобрение главы ВС ВСУ Николая Олещука. Игнат предположил, что тренировки будут организованы по той же схеме, что и с другим импортным оружием.

"Командующий Воздушными силами утвердил перечень людей, которые могут уже собственно быть направлены на это обучение, как это было с Iris-Т и NASAMS, когда через несколько недель наши специалисты научились умело оперировать этими комплексами", – сказал спикер.

При этом он отметил, что обучение на Patriot может занять больше времени, так как "это другая техника, более мощная и дальнобойная".

Ранее Игнат заявил, что  американские ЗРК Patriot "существенно усилят" противовоздушную систему Украины.

Контекст:

О передаче Украине ЗРК Patriot США объявили 21 декабря, когда президент Украины Владимир Зеленский посещал Вашингтон. По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней.

Одна батарея Patriot управляется примерно 90 военнослужащими и включает в себя компьютеры, систему управления боем, радар с фазированной антенной решеткой, оборудование для выработки электроэнергии и "до восьми пусковых установок".

В зависимости от конфигурации платформы стоимость системы Patriot составляет от $450 до $550 млн, а одна ракета – около $4 млн, подчеркнули в Пентагоне.

Украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot, считает министр обороны Алексей Резников.

22 декабря Politico со ссылкой на два источника в Пентагоне написало, что обучение украинских военных пройдет на военной базе в США, скорее всего – в штате Оклахома.

В Пентагоне сообщали, что тренировки начнутся "очень скоро", при этом обучение займет "несколько месяцев".

Теги: НАТО, ПВО, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, ЗРК Patriot, Николай Олещук, Юрий Игнат, NASAMS
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