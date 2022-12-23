Обучение украинских военных на ЗРК Patriot может впервые пройти на территории США – СМИ

В Пентагоне сообщали, что США "очень скоро" начнут обучение украинских военных на ЗРК Patriot Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом 22 декабря написало Politico со ссылкой на двух официальных лиц минобороны США.

В Пентагоне сообщали, что США "очень скоро" начнут обучение украинских военных на ЗРК Patriot, оно займет "несколько месяцев".

США обучили уже около 3100 украинских военнослужащих, почти половину из них – работе с гаубицами M777 или РСЗО HIMARS, указали в минобороны. Но ранее ни одно обучение украинских военных не проводилось в Соединенных Штатах.

В Пентагоне также обсуждают, проводить все или часть обучения в США. Как указало Politico, окончательное решение США еще не приняли.

Одна батарея Patriot управляется примерно 90 военнослужащими и включает в себя компьютеры, систему управления боем, радар с фазированной антенной решеткой, оборудование для выработки электроэнергии и "до восьми пусковых установок".

В зависимости от конфигурации платформы стоимость системы Patriot составляет от $450 до $550 млн, а одна ракета – около $4 млн, подчеркнули в Пентагоне.