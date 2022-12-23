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Обучение украинских военных на ЗРК Patriot может впервые пройти на территории США – СМИ

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В Пентагоне сообщали, что США "очень скоро" начнут обучение украинских военных на ЗРК Patriot
В Пентагоне сообщали, что США "очень скоро" начнут обучение украинских военных на ЗРК Patriot
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

В Пентагоне рассматривают возможность обучения украинских военных эксплуатации системы ПВО Patriot на военной базе в США, скорее всего – в штате Оклахома.

Об этом 22 декабря написало Politico со ссылкой на двух официальных лиц минобороны США.

В Пентагоне сообщали, что США "очень скоро" начнут обучение украинских военных на ЗРК Patriot, оно займет "несколько месяцев".

США обучили уже около 3100 украинских военнослужащих, почти половину из них – работе с гаубицами M777 или РСЗО HIMARS, указали в минобороны. Но ранее ни одно обучение украинских военных не проводилось в Соединенных Штатах.

В Пентагоне также обсуждают, проводить все или часть обучения в США. Как указало Politico, окончательное решение США еще не приняли.

Одна батарея Patriot управляется примерно 90 военнослужащими и включает в себя компьютеры, систему управления боем, радар с фазированной антенной решеткой, оборудование для выработки электроэнергии и "до восьми пусковых установок".

В зависимости от конфигурации платформы стоимость системы Patriot составляет от $450 до $550 млн, а одна ракета – около $4 млн, подчеркнули в Пентагоне.

Контекст:

Соединенные Штаты 21 декабря в день визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена.

По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней.

Украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot, считает министр обороны Алексей Резников.

Президент РФ Владимир Путин заявил 22 декабря, что американская система ПВО – "достаточно старая", а российские военные "пощелкают и Patriot".

Теги: США, Украина, Пентагон, военные, ПВО, военные учения, ВСУ, военнослужащий, Оклахома, ЗРК Patriot
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