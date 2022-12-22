В Пентагоне заявили, что США "очень скоро" начнут обучение украинских военных на ЗРК Patriot, оно займет "несколько месяцев" – СМИ

Обучение украинских военных работе с ЗРК займет "несколько месяцев", отметили в Пентагоне Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом 22 декабря рассказал высокопоставленный представитель минобороны США, его цитирует CNN.

Отмечается, что Пентагон в ближайшее время начнет обучение украинского персонала эксплуатации и обслуживанию системы ПВО Patriot, о предоставлении которой было официально объявлено накануне, 21 декабря, во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Как указал представитель минобороны США, обучение займет "несколько месяцев".

В зависимости от конфигурации платформы стоимость системы Patriot составляет от $450 до $550 млн, а одна ракета – около $4 млн, подчеркнули в Пентагоне.

Одна батарея Patriot управляется примерно 90 военнослужащими и включает в себя компьютеры, систему управления боем, радар с фазированной антенной решеткой, оборудование для выработки электроэнергии и "до восьми пусковых установок".

В американском оборонном ведомстве добавили, что США обучили уже около 3100 украинских военнослужащих, почти половину из них – работе с гаубицами M777 или РСЗО HIMARS.