В Пентагоне заявили, что США "очень скоро" начнут обучение украинских военных на ЗРК Patriot, оно займет "несколько месяцев" – СМИ

Об этом 22 декабря рассказал высокопоставленный представитель минобороны США, его цитирует CNN.
Отмечается, что Пентагон в ближайшее время начнет обучение украинского персонала эксплуатации и обслуживанию системы ПВО Patriot, о предоставлении которой было официально объявлено накануне, 21 декабря, во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.
Как указал представитель минобороны США, обучение займет "несколько месяцев".
В зависимости от конфигурации платформы стоимость системы Patriot составляет от $450 до $550 млн, а одна ракета – около $4 млн, подчеркнули в Пентагоне.
Одна батарея Patriot управляется примерно 90 военнослужащими и включает в себя компьютеры, систему управления боем, радар с фазированной антенной решеткой, оборудование для выработки электроэнергии и "до восьми пусковых установок".
В американском оборонном ведомстве добавили, что США обучили уже около 3100 украинских военнослужащих, почти половину из них – работе с гаубицами M777 или РСЗО HIMARS.
Соединенные Штаты 21 декабря официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена.
По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней.
Украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot, считает министр обороны Алексей Резников.
Президент РФ Владимир Путин заявил 22 декабря, что американская система ПВО – "достаточно старая", а российские военные "пощелкают и Patriot".