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В Пентагоне заявили, что США "очень скоро" начнут обучение украинских военных на ЗРК Patriot, оно займет "несколько месяцев" – СМИ

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Обучение украинских военных работе с ЗРК займет "несколько месяцев", отметили в Пентагоне
Обучение украинских военных работе с ЗРК займет "несколько месяцев", отметили в Пентагоне
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Обучение украинских военнослужащих работе с ЗРК Patriot должно начаться "очень скоро".

Об этом 22 декабря рассказал высокопоставленный представитель минобороны США, его цитирует CNN.

Отмечается, что Пентагон в ближайшее время начнет обучение украинского персонала эксплуатации и обслуживанию системы ПВО Patriot, о предоставлении которой было официально объявлено накануне, 21 декабря, во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Как указал представитель минобороны США, обучение займет "несколько месяцев".

В зависимости от конфигурации платформы стоимость системы Patriot составляет от $450 до $550 млн, а одна ракета – около $4 млн, подчеркнули в Пентагоне.

Одна батарея Patriot управляется примерно 90 военнослужащими и включает в себя компьютеры, систему управления боем, радар с фазированной антенной решеткой, оборудование для выработки электроэнергии и "до восьми пусковых установок".

В американском оборонном ведомстве добавили, что США обучили уже около 3100 украинских военнослужащих, почти половину из них – работе с гаубицами M777 или РСЗО HIMARS.

Контекст:

Соединенные Штаты 21 декабря официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена.

По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней.

Украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot, считает министр обороны Алексей Резников.

Президент РФ Владимир Путин заявил 22 декабря, что американская система ПВО – "достаточно старая", а российские военные "пощелкают и Patriot".

Теги: США, Украина, Пентагон, военные, ПВО, военная помощь, военные учения, военные инструкторы, военнослужащий, ракета, ЗРК Patriot
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