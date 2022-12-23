После решения США передать Украине ЗРК Patriot в Германии решили пересмотреть свой отказ от поставок Киеву этих систем ПВО

По ее словам, сейчас немецкое правительство снова изучает вопрос о предоставлении большей помощи Вооруженным силам Украины.
"В ходе поставки Patriot мы также еще раз посмотрим, что еще мы можем поставить, потому что мы знаем, что эти системы ПВО спасают жизни", – сказала Бербок.
После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак 23 ноября обратился к Германии с просьбой направить эти системы Украине. По его словам, это обезопасило бы в том числе и восточную границу Польши.
В итоге немецкая сторона ответила отказом на предложение министра обороны Польши. Он в свою очередь заявлял, что разочарован позицией Берлина по этому поводу.
О передаче Украине ЗРК Patriot США объявили 21 декабря, когда президент Украины Владимир Зеленский посещал Вашингтон.
Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot "существенно усилят" противовоздушную систему Украины, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.