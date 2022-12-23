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После решения США передать Украине ЗРК Patriot в Германии решили пересмотреть свой отказ от поставок Киеву этих систем ПВО

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По словам Бербок, сейчас немецкое правительство снова изучает вопрос о предоставлении большей помощи Вооруженным силам Украины
По словам Бербок, сейчас немецкое правительство снова изучает вопрос о предоставлении большей помощи Вооруженным силам Украины
Фото: ЕРА

После решения США передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot Германия решила пересмотреть свой отказ от поставок Киеву этих систем противовоздушной обороны. Об этом 22 декабря заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает RND.

По ее словам, сейчас немецкое правительство снова изучает вопрос о предоставлении большей помощи Вооруженным силам Украины.

"В ходе поставки Patriot мы также еще раз посмотрим, что еще мы можем поставить, потому что мы знаем, что эти системы ПВО спасают жизни", – сказала Бербок.

После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 23 ноября обратился к Германии с просьбой направить эти системы Украине. По его словам, это обезопасило бы в том числе и восточную границу Польши.

В итоге немецкая сторона ответила отказом на предложение министра обороны Польши. Он в свою очередь заявлял, что разочарован позицией Берлина по этому поводу.

Контекст:

О передаче Украине ЗРК Patriot США объявили 21 декабря, когда президент Украины Владимир Зеленский посещал Вашингтон.

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot "существенно усилят" противовоздушную систему Украины, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Теги: США, Германия, Украина, ПВО, ВСУ, ЗРК Patriot, Анналена Бербок
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