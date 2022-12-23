После решения США передать Украине ЗРК Patriot в Германии решили пересмотреть свой отказ от поставок Киеву этих систем ПВО

По словам Бербок, сейчас немецкое правительство снова изучает вопрос о предоставлении большей помощи Вооруженным силам Украины Фото: ЕРА

По ее словам, сейчас немецкое правительство снова изучает вопрос о предоставлении большей помощи Вооруженным силам Украины.

"В ходе поставки Patriot мы также еще раз посмотрим, что еще мы можем поставить, потому что мы знаем, что эти системы ПВО спасают жизни", – сказала Бербок.

После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 23 ноября обратился к Германии с просьбой направить эти системы Украине. По его словам, это обезопасило бы в том числе и восточную границу Польши.

В итоге немецкая сторона ответила отказом на предложение министра обороны Польши. Он в свою очередь заявлял, что разочарован позицией Берлина по этому поводу.