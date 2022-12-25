Посол Украины в США: Активно работаем над тем. чтобы систем Patriot было больше

"Мы можем этого не только ожидать, мы над этим активно работаем. Я могу процитировать президента [Украины Владимира] Зеленского с его пресс-конференции с президентом [США Джо] Байденом, где он сказал: "Какой месседж я могу передать? Я могу сказать спасибо за системы Patriot, и следующий месседж, что нам надо больше систем Patriot", – сказала она.

Посол назвала решение о передаче Украине систем Patriot "историческим".

"Оно нам предоставит очень быстро первые системы Patriot и откроет возможность для других партнеров, у которых есть эти системы, тоже принимать решения об их предоставлении", – заявила Маркарова.

Она также выразила надежду, что Украина сможет контрактовать системы ПВО на будущее.