Посол Украины в США: Активно работаем над тем. чтобы систем Patriot было больше

"Мы можем этого не только ожидать, мы над этим активно работаем. Я могу процитировать президента [Украины Владимира] Зеленского с его пресс-конференции с президентом [США Джо] Байденом, где он сказал: "Какой месседж я могу передать? Я могу сказать спасибо за системы Patriot, и следующий месседж, что нам надо больше систем Patriot", – сказала она.
Посол назвала решение о передаче Украине систем Patriot "историческим".
"Оно нам предоставит очень быстро первые системы Patriot и откроет возможность для других партнеров, у которых есть эти системы, тоже принимать решения об их предоставлении", – заявила Маркарова.
Она также выразила надежду, что Украина сможет контрактовать системы ПВО на будущее.
Соединенные Штаты 21 декабря в день визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена.
По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней.
Украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot, считает министр обороны Алексей Резников.
Президент РФ Владимир Путин заявил 22 декабря, что американская система ПВО – "достаточно старая", а российские военные "пощелкают и Patriot".