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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Украины в США: Активно работаем над тем. чтобы систем Patriot было больше

США рещили предоставить Украине батарею ЗРК Patriot
США рещили предоставить Украине батарею ЗРК Patriot
Фото: EPA

Украина работает над тем, чтобы получить больше систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире общенационального телемарафона, который 25 декабря транслировал канал "1+1".

"Мы можем этого не только ожидать, мы над этим активно работаем. Я могу процитировать президента [Украины Владимира] Зеленского с его пресс-конференции с президентом [США Джо] Байденом, где он сказал: "Какой месседж я могу передать? Я могу сказать спасибо за системы Patriot, и следующий месседж, что нам надо больше систем Patriot", – сказала она.

Посол назвала решение о передаче Украине систем Patriot "историческим".

"Оно нам предоставит очень быстро первые системы Patriot и откроет возможность для других партнеров, у которых есть эти системы, тоже принимать решения об их предоставлении", – заявила Маркарова.

Она также выразила надежду, что Украина сможет контрактовать системы ПВО на будущее.

Контекст:

Соединенные Штаты 21 декабря в день визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена.

По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней.

Украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot, считает министр обороны Алексей Резников.

Президент РФ Владимир Путин заявил 22 декабря, что американская система ПВО – "достаточно старая", а российские военные "пощелкают и Patriot".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, ПВО, военная помощь, война России против Украины, Оксана Маркарова, ЗРК Patriot
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