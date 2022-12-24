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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах ВСУ рассказали, будут ли сбивать из комплексов Patriot запущенные РФ дроны-камикадзе

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США передадут Украине батарею ЗРК Patriot
США передадут Украине батарею ЗРК Patriot
Фото: EPA

Зенитные ракетные комплексы Patriot будут применять для сбивания дронов-камикадзе Shahed только в крайнем случае. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона 23 декабря, трансляцию вел канал ICTV.

"Думаю, в крайнем случае возможно применение. Потому что у нас сегодня есть и IRIS-T, и NASAMS. И они тоже сбивали те же Shahed. Хочу сказать, что хоть у Shahed боевая часть в 10 раз меньше, чем у крылатой ракеты, но если он попадет в чрезвычайно важный критический объект, в уязвимое место, то это приведет к большим убыткам, чем когда мы потратим эту ракету на него", – сказал он.

Но, по словам Игната, предназначение комплекса будет больше "создавать определенную обстановку на определенных угрожающих направлениях, то есть отгонять вражескую авиацию от наших границ".

Контекст:

Соединенные Штаты 21 декабря в день визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена.

По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней.

Украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot, считает министр обороны Алексей Резников.

Президент РФ Владимир Путин заявил 22 декабря, что американская система ПВО – "достаточно старая", а российские военные "пощелкают и Patriot".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: война России против Украины, Воздушные силы Украины, ЗРК Patriot, Юрий Игнат
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