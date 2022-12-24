В Воздушных силах ВСУ рассказали, будут ли сбивать из комплексов Patriot запущенные РФ дроны-камикадзе

"Думаю, в крайнем случае возможно применение. Потому что у нас сегодня есть и IRIS-T, и NASAMS. И они тоже сбивали те же Shahed. Хочу сказать, что хоть у Shahed боевая часть в 10 раз меньше, чем у крылатой ракеты, но если он попадет в чрезвычайно важный критический объект, в уязвимое место, то это приведет к большим убыткам, чем когда мы потратим эту ракету на него", – сказал он.
Но, по словам Игната, предназначение комплекса будет больше "создавать определенную обстановку на определенных угрожающих направлениях, то есть отгонять вражескую авиацию от наших границ".
Соединенные Штаты 21 декабря в день визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена.
По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней.
Украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot, считает министр обороны Алексей Резников.
Президент РФ Владимир Путин заявил 22 декабря, что американская система ПВО – "достаточно старая", а российские военные "пощелкают и Patriot".