В Воздушных силах ВСУ рассказали, будут ли сбивать из комплексов Patriot запущенные РФ дроны-камикадзе

"Думаю, в крайнем случае возможно применение. Потому что у нас сегодня есть и IRIS-T, и NASAMS. И они тоже сбивали те же Shahed. Хочу сказать, что хоть у Shahed боевая часть в 10 раз меньше, чем у крылатой ракеты, но если он попадет в чрезвычайно важный критический объект, в уязвимое место, то это приведет к большим убыткам, чем когда мы потратим эту ракету на него", – сказал он.

Но, по словам Игната, предназначение комплекса будет больше "создавать определенную обстановку на определенных угрожающих направлениях, то есть отгонять вражескую авиацию от наших границ".