Шустер: Полагаю, Америка пошла бы на поставку дальнобойных ракет, но раскол НАТО сейчас был бы очень несвоевременным

"Я думаю, на эту тему идут переговоры с партнерами по НАТО. А там решение должно быть консенсусное… Конечно, [США] могли бы пойти односторонним путем. Можно сказать: "Вы сомневаетесь? А мы нет. Мы это [оружие] производим и считаем, что надо дать [его Украине]". Но тогда начнутся трения. Кто-то начнет рассказывать, что хочет с санкциями [против РФ] не так себя вести. Мол, наша экономика сильно страдает. И тогда может появиться раскол в НАТО… Он сейчас был бы очень несвоевременным", – подчеркнул Шустер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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