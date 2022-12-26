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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Полагаю, Америка пошла бы на поставку дальнобойных ракет, но раскол НАТО сейчас был бы очень несвоевременным

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Дальность ракет ATACMS до 300 км
Дальность ракет ATACMS – до 300 км
Фото: ЕРА

США могли бы поставить Украине ракеты большой дальности ATACMS, но опасаются, что это может привести к расколу в НАТО. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий Савик Шустер.

"Я думаю, на эту тему идут переговоры с партнерами по НАТО. А там решение должно быть консенсусное… Конечно, [США] могли бы пойти односторонним путем. Можно сказать: "Вы сомневаетесь? А мы нет. Мы это [оружие] производим и считаем, что надо дать [его Украине]". Но тогда начнутся трения. Кто-то начнет рассказывать, что хочет с санкциями [против РФ] не так себя вести. Мол, наша экономика сильно страдает. И тогда может появиться раскол в НАТО… Он сейчас был бы очень несвоевременным", – подчеркнул Шустер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

США предоставляют Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты GMLRS дальностью до 80 км к ним. Дальность ракет ATACMS – до 300 км.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: США, Украина, Савик Шустер, НАТО, оружие, переговоры, РСЗО, ВСУ, война России против Украины, HIMARS, ATACMS
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