Яценюк: Большой лжец Путин называл угрозой расширение НАТО. Пошел войной на Украину – НАТО расширилось

В 2022 году Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО Фото: EPA

Комментируя поставки США Украине систем противовоздушной обороны Patriot, Яценюк напомнил о заявлении Путина, что РФ будет "щелкать" эти установки.

"Он большой лжец. И он, наверное, забывает то, что говорил несколько лет назад. А я нашим зрителям напомню, что говорил Путин лет 10 назад, когда США заявили, что будут размещать Patriot в Польше и Румынии. У него была полная истерика", – сказал он.

По словам Яценюка, это напоминает ему ситуацию, когда Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО.

"Он сказал тоже: "Ну, ничего страшного". То есть ему не страшно тогда, когда уже без него решен вопрос. Это еще один парадокс самого путинского решения пойти войной против Украины. Для них одной из самых больших угроз было расширение НАТО. Что в результате его войны против Украины произошло? НАТО расширилось. Еще есть определенные технические проблемы с Турцией, там надо ратификацию пройти, но по факту мы можем сказать, что НАТО расширилось", – заявил Яценюк.

ВИДЕО