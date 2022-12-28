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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Большой лжец Путин называл угрозой расширение НАТО. Пошел войной на Украину – НАТО расширилось

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В 2022 году Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО
В 2022 году Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин называл "угрозой" для РФ возможное расширение НАТО, но войной против Украины добился именно расширения Альянса. Об этом заявил премьер-министр Украины (2014–2016), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Комментируя поставки США Украине систем противовоздушной обороны Patriot, Яценюк напомнил о заявлении Путина, что РФ будет "щелкать" эти установки.

"Он большой лжец. И он, наверное, забывает то, что говорил несколько лет назад. А я нашим зрителям напомню, что говорил Путин лет 10 назад, когда США заявили, что будут размещать Patriot в Польше и Румынии. У него была полная истерика", – сказал он.

По словам Яценюка, это напоминает ему ситуацию, когда Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО.

"Он сказал тоже: "Ну, ничего страшного". То есть ему не страшно тогда, когда уже без него решен вопрос. Это еще один парадокс самого путинского решения пойти войной против Украины. Для них одной из самых больших угроз было расширение НАТО. Что в результате его войны против Украины произошло? НАТО расширилось. Еще есть определенные технические проблемы с Турцией, там надо ратификацию пройти, но по факту мы можем сказать, что НАТО расширилось", – заявил Яценюк.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Финляндия совместно со Швецией подала заявку на членство в НАТО в мае в ответ на вторжение России в Украину. 

Чавушоглу 29 ноября заявлял: Швеция и Финляндия должны "сделать еще больше", чтобы Анкара одобрила расширение Альянса. По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, Финляндия выполнила все условия.

Турция возражала против вступления двух скандинавских стран в Альянс с тех пор, как они подали заявки в мае. Как объяснял президент страны Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", которыми в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК).

29 июня Альянс принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству.

28 из 30 стран – членов НАТО ратифицировали вступление Финляндии. Ожидается ратификация Турцией и Венгрией.

5 декабря стало известно, что правительство Финляндии внесло на рассмотрение парламента проект закона о вступлении в НАТО.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Арсений Яценюк, НАТО, Швеция, Финляндия, война России против Украины
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