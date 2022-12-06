Турция заявила, что для вступления в НАТО Финляндия должна отменить эмбарго на поставку оружия

Агентство отмечает, что заявление турецкого дипломата последовало перед визитом в Анкару для обсуждения заявки на вступление в Альянс министра обороны Финляндии Антти Кайкконена.
Чавушоглу сказал, что Анкара еще "не слышала" заявления Финляндии об отмене эмбарго на поставки оружия в Турцию, и подчеркнул, что власти Турции "ожидают такого заявления оттуда".
Associated Press пишет, что Швеция, которая также столкнулась со сложностями вступления в НАТО из-за позиции Турции, еще в сентябре объявила об отмене эмбарго на поставку оружия Анкаре.
Финляндия совместно со Швецией подала заявку на членство в НАТО в мае в ответ на вторжение России в Украину.
Чавушоглу 29 ноября заявлял: Швеция и Финляндия должны "сделать еще больше", чтобы Анкара одобрила расширение Альянса. По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, Финляндия выполнила все условия.
Турция возражала против вступления двух скандинавских стран в Альянс с тех пор, как они подали заявки в мае. Как объяснял президент страны Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", которыми в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК).
29 июня Альянс принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству.
28 из 30 стран – членов НАТО ратифицировали вступление Финляндии. Ожидается ратификация Турцией и Венгрией.
5 декабря стало известно, что правительство Финляндии внесло на рассмотрение парламента проект закона о вступлении в НАТО.