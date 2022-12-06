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Турция заявила, что для вступления в НАТО Финляндия должна отменить эмбарго на поставку оружия

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28 из 30 стран ратифицировали вступление Финляндии в НАТО
28 из 30 стран ратифицировали вступление Финляндии в НАТО
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Чтобы получить одобрение Турции на вступление в НАТО, Финляндия должна публично объявить об отмене эмбарго на поставки оружия турецкой стороне. Об этом 6 декабря заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что заявление турецкого дипломата последовало перед визитом в Анкару для обсуждения заявки на вступление в Альянс министра обороны Финляндии Антти Кайкконена.

Чавушоглу сказал, что Анкара еще "не слышала" заявления Финляндии об отмене эмбарго на поставки оружия в Турцию, и подчеркнул, что власти Турции "ожидают такого заявления оттуда".

Associated Press пишет, что Швеция, которая также столкнулась со сложностями вступления в НАТО из-за позиции Турции, еще в сентябре объявила об отмене эмбарго на поставку оружия Анкаре.

Контекст:

Финляндия совместно со Швецией подала заявку на членство в НАТО в мае в ответ на вторжение России в Украину. 

Чавушоглу 29 ноября заявлял: Швеция и Финляндия должны "сделать еще больше", чтобы Анкара одобрила расширение Альянса. По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, Финляндия выполнила все условия.

Турция возражала против вступления двух скандинавских стран в Альянс с тех пор, как они подали заявки в мае. Как объяснял президент страны Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", которыми в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК).

29 июня Альянс принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству.

28 из 30 стран – членов НАТО ратифицировали вступление Финляндии. Ожидается ратификация Турцией и Венгрией.

5 декабря стало известно, что правительство Финляндии внесло на рассмотрение парламента проект закона о вступлении в НАТО.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, НАТО, оружие, Финляндия, эмбарго, Мевлют Чавушоглу, ратификация, дипломаты, МИД Турции
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