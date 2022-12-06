Турция заявила, что для вступления в НАТО Финляндия должна отменить эмбарго на поставку оружия

Агентство отмечает, что заявление турецкого дипломата последовало перед визитом в Анкару для обсуждения заявки на вступление в Альянс министра обороны Финляндии Антти Кайкконена.

Чавушоглу сказал, что Анкара еще "не слышала" заявления Финляндии об отмене эмбарго на поставки оружия в Турцию, и подчеркнул, что власти Турции "ожидают такого заявления оттуда".

Associated Press пишет, что Швеция, которая также столкнулась со сложностями вступления в НАТО из-за позиции Турции, еще в сентябре объявила об отмене эмбарго на поставку оружия Анкаре.