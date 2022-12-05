Правительство Финляндии подало в парламент законопроект о вступлении в НАТО – МИД

"После того, как парламент рассмотрит предложение, президент республики примет решение о вступлении Финляндии в НАТО... Финляндия сможет стать членом НАТО только после того, как все государства-члены Алянса ратифицируют протокол о присоединении Финляндии и Генеральный секретарь НАТО [Йенс Столтенберг] предложит Финляндии присоединиться", – говорится в сообщении.
На данный момент 28 из 30 стран-членов НАТО ратифицировали вступление Финляндии. Ожидается ратификация Турцией и Венгрией.
85% финнов поддерживают решение о присоединении страны к НАТО, отметил пресс-секретарь МИД Финляндии Вил Кентел.
Today the Government of #Finland is submitting a bill on joining #NATO to Parliament. This means that we will be ready to join the alliance immediately when the ratification process is completed.— Ville Cantell (@villecantell) December 5, 2022
Latest poll said 85 % of Finns are behind the decision to join.#FinlandNato
Финляндия совместно со Швецией подала заявку на членство в НАТО в мае.
Венгрия пообещала ратифицировать заявки в начала следующего года, сообщал Хаависто. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 ноября также заявил, что Будапешт одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО в следующем году.
В то же время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 29 ноября заявлял: Швеция и Финляндия должны "сделать еще больше", чтобы Анкара одобрила расширение Альянса. Но, по словам Хаависто, Финляндия выполнила все условия.
Турция возражала против вступления двух скандинавских стран в Альянс с тех пор, как они подали заявки в мае после вторжения России в Украину. Как объяснял президент страны Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", которыми в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК).
29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.