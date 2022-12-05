ГОРДОН
 
 
МИР

Правительство Финляндии подало в парламент законопроект о вступлении в НАТО – МИД

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
85% финнов поддерживают решение о присоединении страны к НАТО
85% финнов поддерживают решение о присоединении страны к НАТО
Фото: depositphotos.com

Правительство Финляндии внесло на рассмотрение парламента проект закона о вступлении в НАТО. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.

"После того, как парламент рассмотрит предложение, президент республики примет решение о вступлении Финляндии в НАТО... Финляндия сможет стать членом НАТО только после того, как все государства-члены Алянса ратифицируют протокол о присоединении Финляндии и Генеральный секретарь НАТО [Йенс Столтенберг] предложит Финляндии присоединиться", – говорится в сообщении.

На данный момент 28 из 30 стран-членов НАТО ратифицировали вступление Финляндии. Ожидается ратификация Турцией и Венгрией. 

85% финнов поддерживают решение о присоединении страны к НАТО, отметил пресс-секретарь МИД Финляндии Вил Кентел.

Контекст:

Финляндия совместно со Швецией подала заявку на членство в НАТО в мае

Венгрия пообещала ратифицировать заявки в начала следующего года, сообщал Хаависто. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 ноября также заявил, что Будапешт одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО в следующем году.

В то же время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 29 ноября заявлял: Швеция и Финляндия должны "сделать еще больше", чтобы Анкара одобрила расширение Альянса. Но, по словам Хаависто, Финляндия выполнила все условия.

Турция возражала против вступления двух скандинавских стран в Альянс с тех пор, как они подали заявки в мае после вторжения России в Украину. Как объяснял президент страны Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", которыми в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК).

29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

Теги: МИД, НАТО, правительство, Финляндия, парламент, ратификация, вступ, присоединение, членство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото
"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
"Чужие не сломали и своим не дам". Парамедик Пташка ответила хейтерам после получения ордена "За мужество" от Зеленского
"Чужие не сломали и своим не дам". Парамедик Пташка ответила хейтерам после получения ордена "За мужество" от Зеленского
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (396686)
2
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (170533)
3
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой (64813)
4
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (62355)
5
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото (25397)
6
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео (23533)
7
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (23259)
8
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл (21730)
 
 
 
 