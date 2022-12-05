Правительство Финляндии подало в парламент законопроект о вступлении в НАТО – МИД

Контекст:

Финляндия совместно со Швецией подала заявку на членство в НАТО в мае.

Венгрия пообещала ратифицировать заявки в начала следующего года, сообщал Хаависто. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 ноября также заявил, что Будапешт одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО в следующем году.

В то же время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 29 ноября заявлял: Швеция и Финляндия должны "сделать еще больше", чтобы Анкара одобрила расширение Альянса. Но, по словам Хаависто, Финляндия выполнила все условия.

Турция возражала против вступления двух скандинавских стран в Альянс с тех пор, как они подали заявки в мае после вторжения России в Украину. Как объяснял президент страны Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", которыми в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК).

29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.