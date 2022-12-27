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ОБЩЕСТВО

В Киеве экстренные отключения света будут продолжаться всю зиму – КГГА

В Киеве в будние дни продолжаются отключения света, они не являются плановыми, отметил Пантелеев
В Киеве в будние дни продолжаются отключения света, они не являются плановыми, отметил Пантелеев
Фото: EPA

В Киеве ситуация с электроснабжением остается "не простой", в столице продолжаются неплановые отключения света.

Об этом 27 декабря в эфире телеканала "Киев" сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

"Мы помним последние обстрелы, трудно было восстанавливать, но круглосуточные работы энергетиков обеспечили нам ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Соответствующие работы продолжаются", – сказал Пантелеев.

В прошедшие выходные в Киеве были задействованы временные обходные схемы электроснабжения, кроме того, из-за более теплой погоды уровень потребления электроэнергии снизился, благодаря этому столица преимущественно была со светом, рассказал 26 декабря гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко. В то же время он отметил, что временные схемы не позволяют пока вернуться к стабилизационным графикам.

"Ситуация не простая и мы видим это в будние дни, продолжаются ограничения, продолжаются отключения, они не являются плановыми, а в большей степени экстренными. В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать. Мы максимально стараемся сделать так, чтобы жителям было комфортно, но все зависит не только от энергетиков", – подчеркнул в эфире телеканала "Киев" Пантелеев.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику, не считая обстрелов меньшего масштаба. В стране стали вводить временные отключения света

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Россия, Киев, Украина, КГГА, электроэнергия, электроснабжение, Петр Пантелеев, отключение света, обстрелы, ограничения, инфраструктура
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