В Киеве экстренные отключения света будут продолжаться всю зиму – КГГА

В Киеве в будние дни продолжаются отключения света, они не являются плановыми, отметил Пантелеев Фото: EPA

Об этом 27 декабря в эфире телеканала "Киев" сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

"Мы помним последние обстрелы, трудно было восстанавливать, но круглосуточные работы энергетиков обеспечили нам ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Соответствующие работы продолжаются", – сказал Пантелеев.

В прошедшие выходные в Киеве были задействованы временные обходные схемы электроснабжения, кроме того, из-за более теплой погоды уровень потребления электроэнергии снизился, благодаря этому столица преимущественно была со светом, рассказал 26 декабря гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко. В то же время он отметил, что временные схемы не позволяют пока вернуться к стабилизационным графикам.

"Ситуация не простая и мы видим это в будние дни, продолжаются ограничения, продолжаются отключения, они не являются плановыми, а в большей степени экстренными. В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать. Мы максимально стараемся сделать так, чтобы жителям было комфортно, но все зависит не только от энергетиков", – подчеркнул в эфире телеканала "Киев" Пантелеев.