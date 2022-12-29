"Благодарим за мастерство украинскую ПВО". Посольства США и Великобритании прокомментировали новую массированную атаку РФ

Американские дипломаты поблагодарили украинскую ПВО за защиту неба, а посол Великобритании подчеркнула, что РФ не хочет мира Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

"РФ запустила ракеты по Украине, включая Киев и Львов. Пострадали гражданские. РФ отвергает мирный план президента Украины Владимира Зеленского. Россия не хочет мира с Украиной. Россия хочет порабощения Украины", – написала она.

* missiles launched across * including Kyiv and Lviv. Civilians injured. * rejects @ZelenskyyUa peace plan. Russia does not want peace with Ukraine. Russia wants the subjugation of Ukraine. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 29, 2022

Посольство США в Украине тоже осудило атаку РФ.

"Кремль продолжает свою кампанию массовых ракетных атак, жестоко используя холод и тьму против Украины. Семьи снова мерзнут, поскольку критически важная инфраструктура и другие объекты по всей стране подвергаются атакам. Благодарим за мастерство украинскую ПВО – Украина победит", – подчеркнули в дипмиссии.