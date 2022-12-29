"Благодарим за мастерство украинскую ПВО". Посольства США и Великобритании прокомментировали новую массированную атаку РФ

"РФ запустила ракеты по Украине, включая Киев и Львов. Пострадали гражданские. РФ отвергает мирный план президента Украины Владимира Зеленского. Россия не хочет мира с Украиной. Россия хочет порабощения Украины", – написала она.
* missiles launched across * including Kyiv and Lviv. Civilians injured. * rejects @ZelenskyyUa peace plan. Russia does not want peace with Ukraine. Russia wants the subjugation of Ukraine.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 29, 2022
Посольство США в Украине тоже осудило атаку РФ.
"Кремль продолжает свою кампанию массовых ракетных атак, жестоко используя холод и тьму против Украины. Семьи снова мерзнут, поскольку критически важная инфраструктура и другие объекты по всей стране подвергаются атакам. Благодарим за мастерство украинскую ПВО – Украина победит", – подчеркнули в дипмиссии.
Кремль продовжує свою кампанію масових ракетних атак, жорстоко використовуючи холод і темряву проти * . Сім'ї знову мерзнуть, оскільки критично важлива інфраструктура та інші об'єкти по всій країні зазнають атак. Дякуємо за майстерність * ППО – Україна переможе!— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 29, 2022
Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве и ряде областей.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений, использовались крылатые ракеты морского и воздушного базирования. По данным Офиса президента, РФ выпустила по Украине более 120 крылатых ракет. Известно, что в Одесской области сбили 21 ракету, в Киеве – 16. Также ракеты сбивали во Львовской, Сумской, Николаевской областях.
В нескольких регионах Украины ввели экстренные отключения света, 90% Львова обесточено. В Киеве в результате падения обломков ракеты на дом есть пострадавшие.