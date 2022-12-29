Последствия ракетной атаки на Киев и Киевскую область: повреждены дома, больница, автомобили. Фоторепортаж
Люди в метро ждут окончания воздушной тревоги. Фото: EPA
Люди в метро ждут окончания воздушной тревоги. Фото: EPA
Разрушения в частном секторе Киева. Фото: EPA
Разрушения в частном секторе Киева. Фото: EPA
Разрушения в частном секторе Киева. Фото: EPA
Разрушения в частном секторе Киева. Фото: EPA
Разрушения в частном секторе Киева. Фото: EPA
Разрушения в частном секторе Киева. Фото: EPA
Киев, частный сектор в Дарницком районе. Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram
Киев, частный сектор в Дарницком районе. Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram
Киев, частный сектор в Дарницком районе. Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram
Киевская область. Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram
Киевская область. Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram
Киевская область. Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram
Киевская область. Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram
Киевская область. Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram
Киевская область. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram
Киевская область. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram