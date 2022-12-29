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Последствия ракетной атаки на Киев и Киевскую область: повреждены дома, больница, автомобили. Фоторепортаж

Сегодня 17.25
Россия утром 29 декабря нанесла массированный ракетный удар по, как сообщили в ГСЧС, 10 областям Украины. Большую часть ракет сбили украинские военные, в том числе все 16, летевшие на столицу. Обломки ракет упали в четырех районах Киева, пострадали три человека. В Киевской области полиция зафиксировала более восьми сбитых ракет и два попадания. Повреждены частные дома, больница, объект критической инфраструктуры. "ГОРДОН" публикует фоторепортаж последствий российской атаки.
Теги: Киев, ГСЧС, Киевская область, спасатели, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, инфраструктура
 

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