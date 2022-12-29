Россия утром ударила ракетами по 10 областям Украины, повреждено 28 объектов – ГСЧС

По данным Хорунжего, в результате утренних ракетных ударов по Украине пять человек ранены, информация уточняется Фото: mediacenter.org.ua

"В результате массированных ракетных ударов было поражено 10 областей, повреждено 28 объектов. Из них 18 – это частные жилые дома, остальные – объекты критической инфраструктуры... В результате обстрелов у нас травмированы трое мужчин, одна женщина и один ребенок", – заявил Хорунжий.

Областные власти сообщали о попаданиях в значительно меньшем числе регионов, но во многих областях ракеты не долетели, сбитые украинской ПВО.

Так, пресс-офицер отметил, что в Киеве в оперативно-координационный центр ГСЧС поступили сообщения о попаданиях сразу по нескольким адресам в четырех районах. Выяснилось, что причины разрушений – упавшие обломки сбитых ракет.

В Дарницком районе в результате падения обломка сбитой ракеты начался пожар, разрушен двухэтажный жилой дом и кровля еще одного дома. Медики госпитализировали двух человек, спасенных из-под обломков, и 14-летнюю девушку, которая и вызвала спасателей.

В Печерском районе обломки ракеты упали на детскую площадку и еще по двум адресам. В Голосеевском районе обломки сбитой ракеты упали рядом с автомобилем, а в Соломенском – на крышу пятиэтажного жилого дома. В этих случаях обошлось без жертв и пострадавших.

К ликвидации последствий обстрелов привлекли около 100 спасателей, более 15 единиц техники. ГСЧС подключила 87 генераторов для обеспечения электроэнергией социальных объектов и объектов критической инфраструктуры.

"На местах еще работают наши спасатели. Они проводят поисковые и аварийно-спасательные работы. Информация о пострадавших по всей Украине уточняется", – добавил Хорунжий.

Уже после этого брифинга глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате повторных обстрелов региона два человека погибли и двое ранены.