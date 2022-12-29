В Ивано-Франковской области враг попал в энергетический объект, возник пожар – ОВА

Онищук: На этот раз опасность не обошла и Прикарпатье Фото: Світлана Онищук Голова Івано-Франківської ОВА / Facebook

"К сожалению, на этот раз опасность не обошла и Прикарпатье. Враг попал в один из энергетических объектов области, в результате чего возник пожар на общей площади 50 м². По состоянию на 11.25 пожар локализован, пострадавших и жертв нет", – написала Онищук.

Еще одна ракета повредила частный дом в Тлумацкой территориальной общине, но не взорвалась. На момент попадания ракеты в доме людей не было, никто не пострадал, сообщила глава ОВА.

"Также в области зафиксировано падение ракет, обезвреживание которых произойдет позднее, о чем сообщу дополнительно", – добавила она.

Энергокомпания ДТЭК сообщила, что оккупанты сегодня в очередной раз обстреляли одну из ее ТЭС, которая уже неоднократно подвергалась обстрелам. В результате удара было существенно повреждено оборудование станции.

Из-за обстрела один из работников получил легкие ранения. Ему оказана медицинская помощь, он доставлен в больницу.

В ДТЭК не уточнили, в какой именной области это произошло.