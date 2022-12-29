В Ивано-Франковской области враг попал в энергетический объект, возник пожар – ОВА

"К сожалению, на этот раз опасность не обошла и Прикарпатье. Враг попал в один из энергетических объектов области, в результате чего возник пожар на общей площади 50 м². По состоянию на 11.25 пожар локализован, пострадавших и жертв нет", – написала Онищук.
Еще одна ракета повредила частный дом в Тлумацкой территориальной общине, но не взорвалась. На момент попадания ракеты в доме людей не было, никто не пострадал, сообщила глава ОВА.
"Также в области зафиксировано падение ракет, обезвреживание которых произойдет позднее, о чем сообщу дополнительно", – добавила она.
Энергокомпания ДТЭК сообщила, что оккупанты сегодня в очередной раз обстреляли одну из ее ТЭС, которая уже неоднократно подвергалась обстрелам. В результате удара было существенно повреждено оборудование станции.
Из-за обстрела один из работников получил легкие ранения. Ему оказана медицинская помощь, он доставлен в больницу.
В ДТЭК не уточнили, в какой именной области это произошло.
Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве, Киевской, Сумской, Николаевской, Одесской и Житомирской областях. Известно о ракетах, сбитых в нескольких регионах страны.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей.
В Одесской, Ивано-Франковской, Львовской областях и в Харькове есть попадания по инфраструктуре. Для атаки по Харькову оккупанты использовали ракеты С-300.
Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей".
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, россияне утром выпустили 69 ракет, силы обороны Украины сбили 54 из них.