В Киевской области из-за обстрелов есть повреждения домов и больницы, сбили до 20 ракет – ОВА

По словам Кулебы, силы противовоздушной обороны сбили над областью до 20 ракет, точное количество должны назвать военные.
"Снова целились в объекты инфраструктуры Киевской области", – рассказал он.
В посте Кулеба уточнил, что в результате атаки повреждено 10 частных домов в Бучанском районе, один – в Вышгородском, а также медицинское учреждение в Фастовском районе.
"Восстановительные работы на объектах начнутся как можно быстрее. На местах работают все необходимые экстренные службы", – сообщил чиновник.
По словам Кулебы, без энергоснабжения остаются около 180 тыс. абонентов в Киевской области. Действуют экстренные отключения света. Это последствия предыдущих ракетных обстрелов, сказал он. В целом ситуация с электричеством по сравнению с тем, что было неделю назад, значительно улучшилась, отметил Кулеба.
Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты выпустили по Украине 69 ракет, 54 из них сбили.
Известно, что попадания по инфраструктуре есть в Одесской, Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях. Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей".