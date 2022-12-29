В Киевской области из-за обстрелов есть повреждения домов и больницы, сбили до 20 ракет – ОВА

Кулеба рассказал о ситуации в Киевской области после обстрела Фото: Кулеба Олексій / Facebook

По словам Кулебы, силы противовоздушной обороны сбили над областью до 20 ракет, точное количество должны назвать военные.

"Снова целились в объекты инфраструктуры Киевской области", – рассказал он.

В посте Кулеба уточнил, что в результате атаки повреждено 10 частных домов в Бучанском районе, один – в Вышгородском, а также медицинское учреждение в Фастовском районе.

"Восстановительные работы на объектах начнутся как можно быстрее. На местах работают все необходимые экстренные службы", – сообщил чиновник.

По словам Кулебы, без энергоснабжения остаются около 180 тыс. абонентов в Киевской области. Действуют экстренные отключения света. Это последствия предыдущих ракетных обстрелов, сказал он. В целом ситуация с электричеством по сравнению с тем, что было неделю назад, значительно улучшилась, отметил Кулеба.