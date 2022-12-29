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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате дневного обстрела Харьковской области погибли два человека – ОВА

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Ранее Сигегубов сообщал, что Харьков и область были атакованы ракетами С-300
Ранее Сигегубов сообщал, что Харьков и область были атакованы ракетами С-300
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА /Telegram

Ракетная атака по Харьковской области 29 декабря привела к человеческим жертвам. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В 15.13 он написал, что погиб 50-летний мужчина. Еще два человека получили ранения, они госпитализированы в состоянии средней тяжести. 

Синегубов отметил, что российские ракеты были нацелены на объекты критической инфраструктуры в регионе. 

В 15.43 глав ОВА уточнил, что один из госпитализированных скончался в машине скорой помощи.

29 декабря Харьков и область были атакованы ракетами С-300. В городе они попали по объектам инфраструктуры в Немышлянском и Основянском районах. 

Контекст:

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Согласно предыдущим подсчетам "Укрэнерго", атака стала 10-й за последние три месяца. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей. 

Кроме Львовской области, попадания по инфраструктуре есть в ОдесскойИвано-Франковской и Киевской областях, а также в Харькове. В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены частные дома, есть пострадавшие

Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света. 

Теги: Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, Олег Синегубов
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