В результате дневного обстрела Харьковской области погибли два человека – ОВА

Ранее Сигегубов сообщал, что Харьков и область были атакованы ракетами С-300 Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА /Telegram

В 15.13 он написал, что погиб 50-летний мужчина. Еще два человека получили ранения, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Синегубов отметил, что российские ракеты были нацелены на объекты критической инфраструктуры в регионе.

В 15.43 глав ОВА уточнил, что один из госпитализированных скончался в машине скорой помощи.

29 декабря Харьков и область были атакованы ракетами С-300. В городе они попали по объектам инфраструктуры в Немышлянском и Основянском районах.