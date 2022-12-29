В результате дневного обстрела Харьковской области погибли два человека – ОВА

В 15.13 он написал, что погиб 50-летний мужчина. Еще два человека получили ранения, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Синегубов отметил, что российские ракеты были нацелены на объекты критической инфраструктуры в регионе.
В 15.43 глав ОВА уточнил, что один из госпитализированных скончался в машине скорой помощи.
29 декабря Харьков и область были атакованы ракетами С-300. В городе они попали по объектам инфраструктуры в Немышлянском и Основянском районах.
Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Согласно предыдущим подсчетам "Укрэнерго", атака стала 10-й за последние три месяца. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей.
Кроме Львовской области, попадания по инфраструктуре есть в Одесской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Харькове. В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены частные дома, есть пострадавшие.
Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света.