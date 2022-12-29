Российские войска вновь нанесли удар по инфраструктуре Харькова – мэр

Об этом в Telegram в 14.31 сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Снова бьют по Харькову. Теперь под ударом инфраструктура в Индустриальном районе. По разрушениям и пострадавшим информация уточняется", – написал городской голова.
Утром оккупанты обстреляли четырьмя ракетами С-300 критическую инфраструктуру в Немышлянском и Основянском районах Харькова, отмечали в ОВА.
СМИ сообщали о четырех мощных взрывах в городе.
Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты выпустили по Украине 69 ракет, 54 из них сбили.
Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей".