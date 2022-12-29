Российские войска вновь нанесли удар по инфраструктуре Харькова – мэр

Оккупанты 29 декабря снова бьют по Харькову, сообщил Терехов Скриншот: Игорь Терехов / Telegram

Об этом в Telegram в 14.31 сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Снова бьют по Харькову. Теперь под ударом инфраструктура в Индустриальном районе. По разрушениям и пострадавшим информация уточняется", – написал городской голова.

Утром оккупанты обстреляли четырьмя ракетами С-300 критическую инфраструктуру в Немышлянском и Основянском районах Харькова, отмечали в ОВА.

СМИ сообщали о четырех мощных взрывах в городе.