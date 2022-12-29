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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во Львовской области две ракеты попали в электроподстанцию – ОВА

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Во Львовской области сбили четыре из шести летевших российских ракет
Во Львовской области сбили четыре из шести летевших российских ракет
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупационные войска атаковали Львовскую область шестью ракетами во время массированного удара утром 29 декабря, четыре из них украинские защитники сбили.

Об этом глава Львовской областной государственной военной администрации Максим Козицкий сообщил в Telegram. 

"Есть два попадания в электроподстанцию. Без электроэнергии 282 населенных пункта, из них 76 частично. Тяжелее всего подать напряжение для Львова и близлежащих населенных пунктов: Оброшино, Зимна Вода, Дубляны, Брюховичи", – написал он. 

По словам Козицкого, во Львовской области применили аварийные отключения из-за повреждений энергоинфраструктуры, 470 тыс. абонентов в регионе остались без света. 

"Энергетики уже приступили к ремонтным работам и до конца дня должны восстановить электроснабжение в областном центре", – добавил он. 

Контекст:

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Согласно предыдущим подсчетам "Укрэнерго", атака стала 10-й за последние три месяца. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей. 

Кроме Львовской области, попадания по инфраструктуре есть в Одесской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Харькове. Для атаки по Харькову оккупанты использовали ракеты С-300. В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены частные дома, есть пострадавшие

Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, энергетика, ПВО, Львовская область, электроэнергия, электроснабжение, инфраструктура, Максим Козицкий
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