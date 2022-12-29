Во Львовской области две ракеты попали в электроподстанцию – ОВА

Об этом глава Львовской областной государственной военной администрации Максим Козицкий сообщил в Telegram.
"Есть два попадания в электроподстанцию. Без электроэнергии 282 населенных пункта, из них 76 частично. Тяжелее всего подать напряжение для Львова и близлежащих населенных пунктов: Оброшино, Зимна Вода, Дубляны, Брюховичи", – написал он.
По словам Козицкого, во Львовской области применили аварийные отключения из-за повреждений энергоинфраструктуры, 470 тыс. абонентов в регионе остались без света.
"Энергетики уже приступили к ремонтным работам и до конца дня должны восстановить электроснабжение в областном центре", – добавил он.
Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Согласно предыдущим подсчетам "Укрэнерго", атака стала 10-й за последние три месяца. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей.
Кроме Львовской области, попадания по инфраструктуре есть в Одесской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Харькове. Для атаки по Харькову оккупанты использовали ракеты С-300. В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены частные дома, есть пострадавшие.
Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света.