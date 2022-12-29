Во Львовской области две ракеты попали в электроподстанцию – ОВА

Во Львовской области сбили четыре из шести летевших российских ракет Фото: ЕРА (архив)

Об этом глава Львовской областной государственной военной администрации Максим Козицкий сообщил в Telegram.

"Есть два попадания в электроподстанцию. Без электроэнергии 282 населенных пункта, из них 76 частично. Тяжелее всего подать напряжение для Львова и близлежащих населенных пунктов: Оброшино, Зимна Вода, Дубляны, Брюховичи", – написал он.

По словам Козицкого, во Львовской области применили аварийные отключения из-за повреждений энергоинфраструктуры, 470 тыс. абонентов в регионе остались без света.

"Энергетики уже приступили к ремонтным работам и до конца дня должны восстановить электроснабжение в областном центре", – добавил он.