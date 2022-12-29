В Беларуси заявили о падении украинской ракеты в Брестской области недалеко от границы с Волынью

Ракета упала в поле недалеко от села Горбаха, которое находится примерно в 20 км от границы с Украиной (в районе Волынской области), утверждается в сообщении.
Канал также опубликовал обломки ракеты, судя по которым это могла быть зенитная С-300, отмечает "Беларускі Гаюн". Мониторинговая группа пытается верифицировать эту информацию.
Белорусское государственное агентство БЕЛТА утверждает, что это украинская ракета. В сообщении агентства сказано, что Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, "немедленно проинформировали" о произошедшем. Самопровозглашенный президент поручил Следственному комитету и министерству обороны Беларуси установить причины падения ракеты.
Белорусское следствие выдвинуло две версии. По одной из них речь об "аналогичном недавнему инциденту в Польше", по другой – ракета была "сбита в результате работы систем ПВО Беларуси".
Информации о пострадавших в результате падения ракеты нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве, Киевской, Сумской, Николаевской, Одесской и Житомирской областях. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей.
В Одесской, Ивано-Франковской и Львовской областях и в Харькове есть попадания по инфраструктуре. Для атаки по Харькову оккупанты использовали ракеты С-300.
Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей".