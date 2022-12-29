В Беларуси заявили о падении украинской ракеты в Брестской области недалеко от границы с Волынью

Ракета упала в поле недалеко от села Горбаха, которое находится примерно в 20 км от границы с Украиной (в районе Волынской области), утверждается в сообщении.

Канал также опубликовал обломки ракеты, судя по которым это могла быть зенитная С-300, отмечает "Беларускі Гаюн". Мониторинговая группа пытается верифицировать эту информацию.

Белорусское государственное агентство БЕЛТА утверждает, что это украинская ракета. В сообщении агентства сказано, что Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, "немедленно проинформировали" о произошедшем. Самопровозглашенный президент поручил Следственному комитету и министерству обороны Беларуси установить причины падения ракеты.

Белорусское следствие выдвинуло две версии. По одной из них речь об "аналогичном недавнему инциденту в Польше", по другой – ракета была "сбита в результате работы систем ПВО Беларуси".

Информации о пострадавших в результате падения ракеты нет.

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