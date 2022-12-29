ГОРДОН
 
 
МИР

В Беларуси заявили о падении украинской ракеты в Брестской области недалеко от границы с Волынью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ракета упала в поле
Ракета упала в поле
Фото: Беларусь за МКАДом / Telegram

Утром 29 декабря на территории Брестской области упала ракета, сообщил местный паблик "Беларусь за МКАДом".

Ракета упала в поле недалеко от села Горбаха, которое находится примерно в 20 км от границы с Украиной (в районе Волынской области), утверждается в сообщении. 

Канал также опубликовал обломки ракеты, судя по которым это могла быть зенитная С-300, отмечает "Беларускі Гаюн". Мониторинговая группа пытается верифицировать эту информацию. 

Белорусское государственное агентство БЕЛТА утверждает, что это украинская ракета. В сообщении агентства сказано, что Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, "немедленно проинформировали" о произошедшем. Самопровозглашенный президент поручил Следственному комитету и министерству обороны Беларуси установить причины падения ракеты. 

Белорусское следствие выдвинуло две версии. По одной из них речь об "аналогичном недавнему инциденту в Польше", по другой – ракета была "сбита в результате работы систем ПВО Беларуси". 

Информации о пострадавших в результате падения ракеты нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве, Киевской, Сумской, Николаевской, Одесской и Житомирской областях.  По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей. 

В Одесской, Ивано-Франковской и Львовской областях и в Харькове есть попадания по инфраструктуре. Для атаки по Харькову оккупанты использовали ракеты С-300.

Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, ПВО, Волынь, война России против Украины, ракета
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках
"Не случайно". В Москве сосулька упала генералу на голову. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Видео
"Не случайно". В Москве сосулька упала генералу на голову. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Видео
Суханов будет вести новое шоу на канале "1+1"
Суханов будет вести новое шоу на канале "1+1"
"Возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда". Притула объявил о завершении карьеры телеведущего
"Возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда". Притула объявил о завершении карьеры телеведущего
Жадан награжден медалью за содействие ВСУ
Жадан награжден медалью за содействие ВСУ
Ясинский показал 19-летнюю дочь, которая прилетела из США в Украину и встретила свой день рождения в укрытии
Ясинский показал 19-летнюю дочь, которая прилетела из США в Украину и встретила свой день рождения в укрытии
Крупин исполнил гимн Украины на скрипке. Видео
Крупин исполнил гимн Украины на скрипке. Видео
Притула о брате, который участвовал в освобождении Ирпеня: Когда они вышли, это был человек с черным лицом. И не потому, что оно было грязным
Притула о брате, который участвовал в освобождении Ирпеня: Когда они вышли, это был человек с черным лицом. И не потому, что оно было грязным
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье
"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года
"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года
"Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой". Tarabarova вывезла из Херсона своих родителей и призвала жителей города эвакуироваться
"Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой". Tarabarova вывезла из Херсона своих родителей и призвала жителей города эвакуироваться
Пес Патрон стал героем приключенческого мультсериала. Видео
Пес Патрон стал героем приключенческого мультсериала. Видео
Сумская, Денисенко, Тринчер, Огневич и другие. В Киеве состоялся показ украинской комедии "Сусідка" с Мишиной и Гордоном. Фото
Сумская, Денисенко, Тринчер, Огневич и другие. В Киеве состоялся показ украинской комедии "Сусідка" с Мишиной и Гордоном. Фото
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского"
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (106224)
2
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (101716)
3
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летняя Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет (89519)
4
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (47611)
5
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского" (41799)
6
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (38622)
7
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (38556)
8
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди (33193)
 
 
 
 