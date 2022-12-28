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В Минске тренируются переходить с мирного на военное время. Фото

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На фото из Минска протиотанковые ежи на улицах, люди в военкоматах и обучение стрельбе
На фото из Минска – протиотанковые ежи на улицах, люди в военкоматах и обучение стрельбе
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

В Минске военнослужащие армии Беларуси тренируются переходить с мирного на военное время. Об этом заявили 27 декабря в минобороны Беларуси.

"В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности [...в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время", – говорится в сообщении.

Дата окончания "комплекса мероприятий" не указана.

Как заявили в Минской военной комендатуре, основная цель тренировок – "проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности".

"Командиры подразделений и личный состав уверенно показывают приобретенные знания на практике при отработке всех элементов перевода с мирного на военное время", – отчитались в учреждении. 

Судя по снимкам, белорусы отрабатывали мобилизацию, установление контрольно-пропускного режима, построение и изготовку к стрельбе.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

19 декабря Путин отправился в Минск для переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

ГПСУ пока не фиксирует создания в Беларуси наступательной группировки

Теги: Беларусь, Минск, мобилизация, военные учения, учения
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