В Минске тренируются переходить с мирного на военное время. Фото

"В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности [...] в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время", – говорится в сообщении.
Дата окончания "комплекса мероприятий" не указана.
Как заявили в Минской военной комендатуре, основная цель тренировок – "проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности".
"Командиры подразделений и личный состав уверенно показывают приобретенные знания на практике при отработке всех элементов перевода с мирного на военное время", – отчитались в учреждении.
Судя по снимкам, белорусы отрабатывали мобилизацию, установление контрольно-пропускного режима, построение и изготовку к стрельбе.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
19 декабря Путин отправился в Минск для переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.
ГПСУ пока не фиксирует создания в Беларуси наступательной группировки.