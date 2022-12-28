В Минске тренируются переходить с мирного на военное время. Фото

На фото из Минска – протиотанковые ежи на улицах, люди в военкоматах и обучение стрельбе Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

"В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности [...] в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время", – говорится в сообщении.

Дата окончания "комплекса мероприятий" не указана.

Как заявили в Минской военной комендатуре, основная цель тренировок – "проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности".

"Командиры подразделений и личный состав уверенно показывают приобретенные знания на практике при отработке всех элементов перевода с мирного на военное время", – отчитались в учреждении.

Судя по снимкам, белорусы отрабатывали мобилизацию, установление контрольно-пропускного режима, построение и изготовку к стрельбе.