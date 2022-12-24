На границе с Беларусью ситуация остается контролируемой – Госпогранслужба

По его словам, те подразделения, которые были отправлены Белорусью на усиление границы, остаются на месте, при этом не меняется ни их количество, ни характер действий.
"Конечно, Беларусь усилила свою границу с нашей страной и там об этом говорили, объясняя якобы угрозой с нашей стороны.. Но внимание Украины больше приковано к действиям вглубь территории Беларуси. Там проходят совместные учения подразделений РФ и РБ. Недавно Беларусь проводила внезапную проверку боеготовности своих подразделений. Ну и собственно так называемое их развертывание войск "Союзного государства", – сказал Демченко.
Демченко обратил внимание, что в последнее время идет нагнетание ситуации со стороны росийских оккупантов и их белорусских партнеров.
"Таким образом, они пытаются демонстрировать, что к чему-то готовятся, чтобы сдерживать определенное количество украинских сил на этом направлении, чтобы мы не переместили их на более важные, где ведутся бои. Украина, конечно, никогда не исключала того, что из Беларуси снова могут уйти войска, будь то России, ну и сами россияне давят на Беларусь, для того чтобы она приобщилась к открытой войне против Украины", – сказал он в эфире телемарафона.
РФ создает условия для нового вторжения на север Украины из Беларуси как минимум с октября 2022 года, хотя этой зимой оно маловероятно, считают аналитики американского Института исследования войны (ISW).
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов полагает, что маневры военной техники на границе Беларуси с Украиной призваны, в частности, сбить Вооруженные силы Украины с толку и заставить украинское командование отвести часть своих войск с южного и восточного направлений.
3 декабря Минск посетил глава минобороны РФ Сергей Шойгу. Он и непризнанный президент РБ Александр Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси.
19 декабря президент России Владимир Путин отправился в Минск для проведения переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.