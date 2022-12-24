На границе с Беларусью ситуация остается контролируемой – Госпогранслужба

По его словам, те подразделения, которые были отправлены Белорусью на усиление границы, остаются на месте, при этом не меняется ни их количество, ни характер действий.

"Конечно, Беларусь усилила свою границу с нашей страной и там об этом говорили, объясняя якобы угрозой с нашей стороны.. Но внимание Украины больше приковано к действиям вглубь территории Беларуси. Там проходят совместные учения подразделений РФ и РБ. Недавно Беларусь проводила внезапную проверку боеготовности своих подразделений. Ну и собственно так называемое их развертывание войск "Союзного государства", – сказал Демченко.

Демченко обратил внимание, что в последнее время идет нагнетание ситуации со стороны росийских оккупантов и их белорусских партнеров.

"Таким образом, они пытаются демонстрировать, что к чему-то готовятся, чтобы сдерживать определенное количество украинских сил на этом направлении, чтобы мы не переместили их на более важные, где ведутся бои. Украина, конечно, никогда не исключала того, что из Беларуси снова могут уйти войска, будь то России, ну и сами россияне давят на Беларусь, для того чтобы она приобщилась к открытой войне против Украины", – сказал он в эфире телемарафона.