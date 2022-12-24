В Беларуси три батальона отправили к украинской границе – Наев

На фоне внезапной проверки вооруженных сил РФ на территории Беларуси, которые в рамках учений отрабатывают наступление, в Украине прошла проверка готовности подразделений, защищающих северные границы, к отражению возможного нападения агрессора, сообщили в Минобороны.
"На территории Республики Беларусь начата проверка подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины", – отметил Наев.
Украинские военные, в свою очередь, провели тренировку на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры.
Силы обороны отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп противника в район объекта критической инфраструктуры – нанесение огневого поражения силами минометной и артиллерийской батарей, взятие противника в кольцо, переправа через водную преграду, отражение массированной атаки беспилотных летательных аппаратов и полное уничтожение противника всеми имеющимися средствами.
РФ создает условия для нового вторжения на север Украины из Беларуси как минимум с октября 2022 года, хотя этой зимой оно маловероятно, считают аналитики американского Института исследования войны (ISW).
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов полагает, что маневры военной техники на границе Беларуси с Украиной призваны, в частности, сбить Вооруженные силы Украины с толку и заставить украинское командование отвести часть своих войск с южного и восточного направлений.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.
3 декабря Минск посетил глава минобороны РФ Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси.
19 декабря Путин отправился в Минск для проведения переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.