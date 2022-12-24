В Беларуси три батальона отправили к украинской границе – Наев

На фоне внезапной проверки вооруженных сил РФ на территории Беларуси, которые в рамках учений отрабатывают наступление, в Украине прошла проверка готовности подразделений, защищающих северные границы, к отражению возможного нападения агрессора, сообщили в Минобороны.

"На территории Республики Беларусь начата проверка подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины", – отметил Наев.

Украинские военные, в свою очередь, провели тренировку на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры.

Силы обороны отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп противника в район объекта критической инфраструктуры – нанесение огневого поражения силами минометной и артиллерийской батарей, взятие противника в кольцо, переправа через водную преграду, отражение массированной атаки беспилотных летательных аппаратов и полное уничтожение противника всеми имеющимися средствами.

РФ создает условия для нового вторжения на север Украины из Беларуси как минимум с октября 2022 года, хотя этой зимой оно маловероятно, считают аналитики американского Института исследования войны (ISW).

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов полагает, что маневры военной техники на границе Беларуси с Украиной призваны, в частности, сбить Вооруженные силы Украины с толку и заставить украинское командование отвести часть своих войск с южного и восточного направлений.