Соловей: Насколько мне известно, Путин несколько раз в узком кругу сожалел, что начал с Украины, что надо было начать с другой страны

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский политолог Валерий Соловей.
По данным Соловья, сейчас Путин раздосадован и зол.
"Было время в последние девять месяцев, когда он вдруг стал признавать, что он совершил неверные шаги, – отметил аналитик. – В марте он несколько раз, насколько мне известно, сожалел в узком кругу, что он начал с Украины, что надо было начать с другой страны".
Он добавил, что Путин "быстро пришел в себя" и считает, что "виноваты все вокруг, кроме него".
Соловей считает, что если бы вторжение начали с Беларуси (по его мнению, это "проще всего было бы"), то у Путина был бы выбор – "двигаться ему к Балтийскому морю или повернуть и двигаться на Украину".
"Он жалел об этом в узком кругу. Он несколько раз признавался. Сейчас он, конечно, не признается. Он считает, что во всем виноваты военные: они подвели, они плохо были готовы. Это известная история, когда человек хочет ассоциироваться только с победами и достижениями, но, конечно, не с провалами. Собственно, он и есть главная причина провала. Это он принял решение, он – верховный главнокомандующий. Но ответственность же он, конечно, нести не хочет", – добавил Соловей.
Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полную версию интервью
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины. Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, последние недели оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.