Соловей: Насколько мне известно, Путин несколько раз в узком кругу сожалел, что начал с Украины, что надо было начать с другой страны

По данным Соловья, сейчас Путин раздосадован и зол, и не хочет ассоциироваться с провалами армии РФ Фото: ЕРА

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский политолог Валерий Соловей.

По данным Соловья, сейчас Путин раздосадован и зол.

"Было время в последние девять месяцев, когда он вдруг стал признавать, что он совершил неверные шаги, – отметил аналитик. – В марте он несколько раз, насколько мне известно, сожалел в узком кругу, что он начал с Украины, что надо было начать с другой страны".

Он добавил, что Путин "быстро пришел в себя" и считает, что "виноваты все вокруг, кроме него".

Соловей считает, что если бы вторжение начали с Беларуси (по его мнению, это "проще всего было бы"), то у Путина был бы выбор – "двигаться ему к Балтийскому морю или повернуть и двигаться на Украину".

"Он жалел об этом в узком кругу. Он несколько раз признавался. Сейчас он, конечно, не признается. Он считает, что во всем виноваты военные: они подвели, они плохо были готовы. Это известная история, когда человек хочет ассоциироваться только с победами и достижениями, но, конечно, не с провалами. Собственно, он и есть главная причина провала. Это он принял решение, он – верховный главнокомандующий. Но ответственность же он, конечно, нести не хочет", – добавил Соловей.

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