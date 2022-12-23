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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей: Насколько мне известно, Путин несколько раз в узком кругу сожалел, что начал с Украины, что надо было начать с другой страны

 
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По данным Соловья, сейчас Путин раздосадован и зол, и не хочет ассоциироваться с провалами армии РФ
По данным Соловья, сейчас Путин раздосадован и зол, и не хочет ассоциироваться с провалами армии РФ
Фото: ЕРА

После начала полномасштабного вторжения в Украину, в марте, президент России Владимир Путин несколько раз признавался, что жалеет, что решил начать вторжение с Украины, а не с другой страны.

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский политолог Валерий Соловей. 

По данным Соловья, сейчас Путин раздосадован и зол.

"Было время в последние девять месяцев, когда он вдруг стал признавать, что он совершил неверные шаги, – отметил аналитик. – В марте он несколько раз, насколько мне известно, сожалел в узком кругу, что он начал с Украины, что надо было начать с другой страны". 

Он добавил, что Путин "быстро пришел в себя" и считает, что "виноваты все вокруг, кроме него". 

Соловей считает, что если бы вторжение начали с Беларуси (по его мнению, это "проще всего было бы"), то у Путина был бы выбор – "двигаться ему к Балтийскому морю или повернуть и двигаться на Украину". 

"Он жалел об этом в узком кругу. Он несколько раз признавался. Сейчас он, конечно, не признается. Он считает, что во всем виноваты военные: они подвели, они плохо были готовы. Это известная история, когда человек хочет ассоциироваться только с победами и достижениями, но, конечно, не с провалами. Собственно, он и есть главная причина провала. Это он принял решение, он – верховный главнокомандующий. Но ответственность же он, конечно, нести не хочет", – добавил Соловей.

Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины. Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, последние недели оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, вторжение, Валерий Соловей, Балтийское море, война России против Украины
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