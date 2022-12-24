На Волыни пограничники открыли ситуационный центр – туда будут поступать данные о ситуации на границах с Беларусью и Польшей

Новая техника поможет пограничникам оперативно реагировать на любые провокации соседнего государства, а также контролировать действия своих подразделений Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

"Центр оборудован современными средствами компьютерной, специальной техники и видеосистемой. Сюда будет поступать информация о ситуации на участке границы с Польшей и Беларусью, за которую отвечает Волынский пограничный отряд", – пояснили в ведомстве.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что с помощью этого центра правоохранители смогут своевременно реагировать на любые провокации соседнего государства и попытки врагов незаконно пересечь границу, а также контролировать действия своих подразделений.