На Волыни пограничники открыли ситуационный центр – туда будут поступать данные о ситуации на границах с Беларусью и Польшей

"Центр оборудован современными средствами компьютерной, специальной техники и видеосистемой. Сюда будет поступать информация о ситуации на участке границы с Польшей и Беларусью, за которую отвечает Волынский пограничный отряд", – пояснили в ведомстве.
В Госпогранслужбе подчеркнули, что с помощью этого центра правоохранители смогут своевременно реагировать на любые провокации соседнего государства и попытки врагов незаконно пересечь границу, а также контролировать действия своих подразделений.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.