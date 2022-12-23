Россия перебросила в Беларусь зенитно-ракетные комплексы "Тор"

ЗРК "Тор М2" поставлены в Беларусь из России Скриншот: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Отмечается, что партия вооружений получена в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. В ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части.

В минобороны РБ подчеркнули, что "личный состав уже прошел подготовку и успешно освоил эти комплексы".

По данным портала "Мілітарний", первая поставка ЗРК "Тор М2" из РФ в Беларусь состоялась в 2011 году.

19 декабря в Беларуси на боевое дежурство поставили зенитный ракетный комплекс С-400 и ракетный комплекс "Искандер", переданные Россией.