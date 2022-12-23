Россия перебросила в Беларусь зенитно-ракетные комплексы "Тор"

Отмечается, что партия вооружений получена в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. В ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части.
В минобороны РБ подчеркнули, что "личный состав уже прошел подготовку и успешно освоил эти комплексы".
По данным портала "Мілітарний", первая поставка ЗРК "Тор М2" из РФ в Беларусь состоялась в 2011 году.
19 декабря в Беларуси на боевое дежурство поставили зенитный ракетный комплекс С-400 и ракетный комплекс "Искандер", переданные Россией.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.
28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".