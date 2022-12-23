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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия перебросила в Беларусь зенитно-ракетные комплексы "Тор"

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ЗРК "Тор М2" поставлены в Беларусь из России
ЗРК "Тор М2" поставлены в Беларусь из России
Скриншот: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Страна-оккупант Россия продолжает переброску в Беларусь своей военной техники, отправив в РБ партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2К", сообщила 23 декабря в Telegram пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь.

Отмечается, что партия вооружений получена в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. В ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части.

В минобороны РБ подчеркнули, что "личный состав уже прошел подготовку и успешно освоил эти комплексы".

По данным портала "Мілітарний", первая поставка ЗРК "Тор М2" из РФ в Беларусь состоялась в 2011 году.

19 декабря в Беларуси на боевое дежурство поставили зенитный ракетный комплекс С-400 и ракетный комплекс "Искандер", переданные Россией.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

Теги: Россия, Украина, Беларусь, оккупация, вооружение, военная помощь, армия РФ, Минобороны, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, ракеты, ракетный комплекс, российские оккупанты
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