Россия создает условия, чтобы снова наступать из Беларуси – Институт исследования войны

По данным военных экспертов, РФ создает условия для нового вторжения на север Украины (возможно, направленного против Киева) как минимум с октября 2022 года. При этом имеющиеся в распоряжении института данные неоднозначны.
Некоторые проверенные свидетельства наращивания российского присутствия в Беларуси "имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть текущих учений и тренировок, но по-прежнему нет свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси", отмечают аналитики.
По оценкам ISW, повторное широкомасштабное российское вторжение из Беларуси "маловероятно этой зимой, но к этому следует относиться серьезно". Эксперты отмечают, что 24 ноября министерство обороны России демонстративно заявило о наличии полевого госпиталя в Беларуси. Перед тем Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска планируют развернуть в Беларуси по меньшей мере еще один полевой госпиталь.
"Полевые госпитали не являются обязательными для учений и могут свидетельствовать о подготовке к боевым действиям. Появление полевых госпиталей в Беларуси в начале 2022 года было одним из последних индикаторов, которые наблюдались перед тем, как Россия начала полномасштабное вторжение", – отметили в институте.
Аналитики также обращают внимание, что Россия продолжает разворачивать войска в Беларуси под видом учений, а некоторые российские танки Т-90, развернутые в Беларуси в конце декабря 2022 года, были замечены в зимнем камуфляже.
Контекст:
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.
3 декабря Минск посетил глава минобороны РФ Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси.
19 декабря Путин отправился в Минск для проведения переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.