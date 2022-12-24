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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия создает условия, чтобы снова наступать из Беларуси – Институт исследования войны

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Продолжается разворачивание войск в Беларуси под видом учений ISW
Продолжается разворачивание войск в Беларуси под видом учений – ISW
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Российские военные могут готовить диверсии и информационные атаки для возобновления напряженности на севере Украины. Об этом 23 декабря в оперативном анализе сообщил американский Институт исследования войны (ISW).

По данным военных экспертов, РФ создает условия для нового вторжения на север Украины (возможно, направленного против Киева) как минимум с октября 2022 года. При этом имеющиеся в распоряжении института данные неоднозначны.

Некоторые проверенные свидетельства наращивания российского присутствия в Беларуси "имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть текущих учений и тренировок, но по-прежнему нет свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси", отмечают аналитики.

По оценкам ISW, повторное широкомасштабное российское вторжение из Беларуси "маловероятно этой зимой, но к этому следует относиться серьезно". Эксперты отмечают, что 24 ноября министерство обороны России демонстративно заявило о наличии полевого госпиталя в Беларуси. Перед тем Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска планируют развернуть в Беларуси по меньшей мере еще один полевой госпиталь.

"Полевые госпитали не являются обязательными для учений и могут свидетельствовать о подготовке к боевым действиям. Появление полевых госпиталей в Беларуси в начале 2022 года было одним из последних индикаторов, которые наблюдались перед тем, как Россия начала полномасштабное вторжение", – отметили в институте.

Аналитики также обращают внимание, что Россия продолжает разворачивать войска в Беларуси под видом учений, а некоторые российские танки Т-90, развернутые в Беларуси в конце декабря 2022 года, были замечены в зимнем камуфляже.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

3 декабря Минск посетил глава минобороны РФ Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси.

19 декабря Путин отправился в Минск для проведения переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

Теги: Беларусь, ВСУ, наступление, война России против Украины, ISW
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