Россия создает условия, чтобы снова наступать из Беларуси – Институт исследования войны

По данным военных экспертов, РФ создает условия для нового вторжения на север Украины (возможно, направленного против Киева) как минимум с октября 2022 года. При этом имеющиеся в распоряжении института данные неоднозначны.

Некоторые проверенные свидетельства наращивания российского присутствия в Беларуси "имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть текущих учений и тренировок, но по-прежнему нет свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси", отмечают аналитики.

По оценкам ISW, повторное широкомасштабное российское вторжение из Беларуси "маловероятно этой зимой, но к этому следует относиться серьезно". Эксперты отмечают, что 24 ноября министерство обороны России демонстративно заявило о наличии полевого госпиталя в Беларуси. Перед тем Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска планируют развернуть в Беларуси по меньшей мере еще один полевой госпиталь.