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Лукашенко прилетел в РФ и заявил, что он "питерский"

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Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ
Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ
Фото: president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который находится в России с рабочим визитом, 26 декабря прилетел в Санкт-Петербург, сообщила его пресс-служба.

Лукашенко прилетел в Россию 24 декабря, в Санкт-Петербург он прибыл для участия в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который начался сегодня и завершится 27 декабря. 

Как сообщил Telegram-канал "Пул первого", информирующий о деятельности Лукашенко, саммит проходит в библиотеке имени экс-президента РФ Бориса Ельцина.

Также этот Telegram-канал опубликовал видео, где Лукашенко отвечает на вопросы журналистов. Судя по релизу пресс-службы самопровозглашенного президента, это происходило на входе в здание библиотеки перед началом саммита. 

На одном из видео Лукашенко спросили, не замерз ли он. Тот ответил жестом, подняв большой палец вверх и добавил: "Я же питерский". Эта же журналистка спросила у него о настроении. "Среднее, – ответил Лукашенко. – [Почему?] Ну а.... Лучше не может быть, а в Новый год будет самое хорошее". 

Контекст:

19 декабря Лукашенко встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, когда тот приезжал в Минск.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Санкт-Петербург, СНГ
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