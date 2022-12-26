Лукашенко прилетел в РФ и заявил, что он "питерский"

Лукашенко прилетел в Россию 24 декабря, в Санкт-Петербург он прибыл для участия в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который начался сегодня и завершится 27 декабря.

Как сообщил Telegram-канал "Пул первого", информирующий о деятельности Лукашенко, саммит проходит в библиотеке имени экс-президента РФ Бориса Ельцина.

Также этот Telegram-канал опубликовал видео, где Лукашенко отвечает на вопросы журналистов. Судя по релизу пресс-службы самопровозглашенного президента, это происходило на входе в здание библиотеки перед началом саммита.

На одном из видео Лукашенко спросили, не замерз ли он. Тот ответил жестом, подняв большой палец вверх и добавил: "Я же питерский". Эта же журналистка спросила у него о настроении. "Среднее, – ответил Лукашенко. – [Почему?] Ну а.... Лучше не может быть, а в Новый год будет самое хорошее".