  Украинские программисты вместе с белорусскими коллегами, покинувшими страну, создали игру, в которой можно ликвидировать Путина и Лукашенко

"В дебютной версии игры можно поохотиться на Путина, Лукашенко, кадыровца или чмобика. Потом в игру будут добавлены еще и российские пропагандисты. Игроки могут использовать несколько видов оружия – нож, автомат, гранату и гранатомет", – говорится в описании.

Загрузить игру можно во всех странах мира за исключением РФ и Беларуси.

"В бесплатной версии игры присутствует реклама, большая часть доходов от которой будет отправлена в поддержку ВСУ. А за 99 центов можно купить премиум-версию игры, все деньги от которой также пойдут на лечение бойцов", – заявили разработчики.

Они опасаются, что из-за того, что российские спецслужбы вскоре начнут кибератаку на эту игру, она может стать недоступной. Чтобы этого не произошло, команда просит украинцев поддержать проект.

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